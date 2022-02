Manifestation à Ottawa : comment se déplacer dans la capitale

Les déplacements dans la région de la capitale fédérale, particulièrement d’une rive à l’autre, continuent d’être compliqués alors que les camionneurs occupent le centre-ville d’Ottawa depuis bientôt une semaine. Les déplacements non essentiels y sont toujours non recommandés, mais voici ce que vous devez savoir sur la situation sur les routes si vous devez malgré tout prendre le volant.

Secteurs à éviter

Les autorités demandent aux citoyens d’éviter les déplacements non essentiels dans les rues du centre-ville d’Ottawa et du marché By autant que possible.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une carte de la circulation sur les ponts et les rues à Ottawa et Gatineau Photo : Radio-Canada / Simon Blais

Depuis plusieurs jours, les ponts interprovinciaux sont également touchés par des embouteillages majeurs.

Le pont Alexandra est toujours fermé à la circulation, sauf pour le transport actif, alors que le pont Macdonald-Cartier est ouvert.

Dans le secteur ouest, la circulation sur les ponts des Chaudières et Portage est souvent réduite, alors que le pont Champlain est toujours ouvert.

Pour connaître les dernières mises à jour sur les ponts, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) suggère de consulter son fil Twitter  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au centre-ville d’Ottawa, plusieurs rues sont toujours bloquées par des camions et des véhicules de manifestants, ou sont carrément inaccessibles par endroits, ce qui exaspère certains résidents. C’est le cas de :

La rue Wellington

La rue Queen

La rue Metcalfe

La rue O’Connor

La rue Lyon

La rue Kent

La promenade Sir John A Macdonald

La promenade Reine-Élizabeth

L’avenue Laurier et la rue Elgin autour du parc de la Confédération

Des embouteillages majeurs sont survenus sur plusieurs autoroutes de la région depuis le début de l'événement.

De la congestion peut encore survenir sur certaines grandes artères, comme les autoroutes 5 et 50 à Gatineau.

Transport en commun

La Société de transport de l’Outaouais recommande encore une fois aux usagers qui doivent se rendre ou partir d’Ottawa de traverser un des ponts interprovinciaux à pied.

Aucun autobus de la STO ne traverse à Ottawa, sauf pour la ligne 400 qui dessert le corridor Rapibus et se rend à la station Pimisi de l'O-Train.

Les Terrasses de la Chaudière, la Place d'Accueil et le Musée canadien de l'histoire sont desservis par les lignes suivantes :

Terrasses de la Chaudière : 18*, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28*, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 55, 58*, 59, 134, 371 et 400 Place d'Accueil : 11, 17, 31, 48, 85, 87, 93, 94 (am seulement), 95 et 98 (am seulement) Musée canadien de l'histoire : 31, 33 et 67

Tous les autobus d’OC Transpo qui desservent le centre-ville d’Ottawa seront détournés mercredi, et ce, jusqu’à ce que le service puisse être de nouveau offert de manière sécuritaire.

Les résidents qui doivent se rendre au centre-ville ou en sortir sont priés d’emprunter la ligne 1 de l’O-Train.

Des services toujours fermés ou touchés

Les succursales principale et Rideau de la Bibliothèque publique d’Ottawa demeurent, une fois de plus, fermées au public.

L’hôtel de ville d’Ottawa et ses installations connexes, dont la patinoire des Rêves et le garage du stationnement municipal, demeurent également fermés mercredi en raison de leur proximité avec les points chauds de la manifestation.

Le Centre Rideau prévoit être fermé jusqu’au 6 février, peut-on lire sur le site web du centre commercial, qui est situé au centre-ville d’Ottawa.

Le Centre national des arts (CNA) ainsi que les musées canadiens des beaux-arts, de l’histoire, de la guerre et de la nature reportent leur réouverture à la semaine prochaine, en raison de l’actuelle manifestation des camionneurs.

Quelques services de nouveau accessibles

Le centre de garde St. Luke’s et le Centre éducatif Pinocchio rouvrent leurs portes mercredi. Ces derniers étaient fermés la veille.

La clinique de vaccination contre la COVID-19 au Complexe sportif Minto de l’Université d’Ottawa et le Centre de vaccination de quartier de la Basse-Ville rouvrent tous deux leurs portes mercredi.

Pour l’instant, la Ville d’Ottawa n’anticipe pas de répercussions sur son service de déneigement au centre-ville, qui pourrait reprendre au cours des prochains jours, ni sur ses opérations de collecte de déchets et de matières recyclables, en raison de la manifestation.