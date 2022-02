600 000 masques de protection donnés par Saguenay

Ces masques font partie des 1,3 million fournis à la Ville par le gouvernement du Québec et s’ajoutent à ceux déjà achetés par l’administration municipale. Ils atteindront leur date de péremption en novembre 2022. Dans un esprit de gestion responsable de ce qui est considéré comme une ressource essentielle en période de pandémie, les masques seront distribués aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est du moins ce dont fait état une résolution du comité exécutif du 19 janvier.

Ces masques ont été donnés à la Ville par le gouvernement provincial. 1,3 million, ça équivaut à 800 masques par employé. [Nous pensons que] 600 000 masques suffisent [400 par employé] alors plutôt que de laisser les masques expirer, Saguenay a décidé d’en faire don aux municipalités limitrophes et à différentes organisations , a expliqué le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

C’est le coordonnateur des mesures d’urgence à Saguenay et directeur du Service de sécurité incendie, Carol Girard, qui en a fait la requête auprès des instances municipales.

Dans un premier temps, 56 500 masques seront remis à cinq municipalités et MRC de la région. La Ville d’Alma en recevra 20 000, tandis que la MRC du Fjord-du-Saguenay en obtiendra 30 000. Roberval et Normandin auront droit à 2000 et Chibougamau en aura 2500.

À la suite d’un appel d’intérêt, les masques restants seront distribués à des organismes qui en feront la demande. Promotion Saguenay, la Société de transport du Saguenay (STS), l’Office municipal d’habitation (OMH), la Pulperie, la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi et Diffusion Saguenay seront priorisés. Certaines municipalités limitrophes à Saguenay pourront aussi recevoir des masques.

Si tous les équipements de protection individuelle ne trouvent pas preneur, ils seront remis aux hôpitaux de la région.

Tests rapides

En janvier, la mairesse Julie Dufour a fait savoir, en séance du conseil municipal, qu’elle avait utilisé son pouvoir d’urgence entre Noël et le jour de l’An pour entériner l’achat de 8000 tests de dépistage rapides de la COVID-19 destinés à ses policiers, pompiers et employés du service des travaux publics. Cette décision a nécessité un investissement de 130 000 $ de la part de Saguenay et a été prise sans obtenir l’aval des membres du conseil au préalable, comme le permet une disposition de la Loi sur les cités et villes.