Opposition citoyenne à deux projets immobiliers à Sherbrooke

70 signatures valides de citoyens ont été acheminées au service du greffe de Sherbrooke pour réclamer la tenue d’un registre afin de s’opposer au projet de résidence étudiante de 35 logements sur la rue Galt Ouest.

Le conseiller municipal Paul Gingues croit que la grogne s’explique en raison de la vocation étudiante du futur immeuble à logements situé dans le district de l’université. Faut se rappeler que ce quartier est directement touché et dérangé, et ce, à chaque entrée universitaire, par des débordements d’étudiants, a-t-il déclaré. Les gens en ont assez et ne veulent pas en ajouter. Je suis tout à fait d’accord avec eux.

« On pourrais-tu jumeler ce projet avec des logements qui ne seraient pas juste pour étudiants, pour avoir une mixité et aller chercher l’acceptabilité. » — Une citation de Marc Denault, conseiller municipal

La mairesse Évelyne Beaudin a fait savoir son malaise quant aux motifs d’opposition évoqués. Je me dis que si on ne peut pas avoir de logement étudiant dans le quartier universitaire, je me demande ce qu’on va faire. C’est ce qui m’inquiète , a-t-elle déclaré.

« Moi je n’ai pas la même vision. Normalement, les étudiants étudient (NDLR: ne font pas uniquement la fête). Ils ont besoin d’un endroit pour habiter. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère municipale.

Le projet sera discuté lors d’un prochain comité plénier. Les élus auront le choix entre décider d’adopter le projet, ce qui pourrait mener à la tenue d’un référendum, ou encore, de le retirer.

Le projet résidentiel et commercial situé sur la rue du Pacifique a quant à lui incité 109 citoyens à signer pour la tenue d’un scrutin référendaire. Les élus devront décider ultérieurement s’ils font marche arrière ou acceptent la tenue d’un référendum.