Frantz Saintellemy, d’élève en difficulté à chancelier d’université

Né en Haïti, arrivé à Montréal à l’âge de huit ans, élevé par une mère monoparentale qui gagnait durement sa vie comme couturière : peu de gens auraient misé sur ses chances de réussite.

Et pourtant. L’ingénieur est aujourd’hui un scientifique de réputation internationale et un riche entrepreneur. En octobre dernier, il est aussi devenu, à 48 ans, le plus jeune chancelier de l’Université de Montréal et la première personne noire à occuper cette fonction au Québec, la deuxième au Canada.

Quand il est arrivé à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, le jeune Frantz, qui ne parlait que créole, avait beaucoup de difficultés à l’école, au point d'être rétrogradé en classe d’accueil.

Frantz Saintellemy : chancelier, philanthrope, homme d'affaires et père de famille

Puis, un enseignant le remarque dans la cour d’école, le cancre mobilise des camarades pour jouer au soccer, l’une de ses passions. Ce professeur, Gérard Jeune, a cru en moi, il m’a pris dans sa classe régulière, j’ai vite appris le français et l’anglais , confie-t-il.

Grandir dans une famille nombreuse l’a aussi poussé à vouloir réussir - il a cinq frères et sœurs, sept demi-frères et sœurs. Dans une grande famille, il faut que tu négocies, tu peux pas tout avoir, donc ça m’a aidé à faire des choix rapidement, à savoir négocier, à tenir mon bout.

De Boston à Montréal en passant par Dresden

Après le cégep, ses performances académiques lui permettent d’obtenir des bourses qui lui ouvrent les portes d’universités américaines. Il étudie d’abord en génie électronique et informatique à l'Université Northeastern à Boston puis il fait un doctorat au prestigieux Massachusetts Institute of Technology.

Durant sa toute première année à Boston, il est recruté par le patron d’Analog Devices, un géant dans l’industrie des semi-conducteurs. Sa passion pour les micropuces lui fait gravir les échelons à la vitesse de l’éclair.

Chez Analog, il met sur pied une nouvelle direction qui développe, pour les automobiles, des systèmes audiovisuels de qualité studio. Après seulement quelques années, le chiffre d’affaires de cette division atteint 380 millions.

Une rencontre au mariage de son frère le fait bifurquer. Il revient à Montréal pour fonder une famille avec la femme de sa vie, Vickie Josephe, une designer de mode qui deviendra aussi une partenaire en affaire.

Frantz Saintellemy et sa conjointe Vickie Joseph Photo : Radio-Canada

Dans la métropole, il devient rapidement, à 28 ans, chef de la direction des technologies et premier vice-président de l'ingénierie de Future Electronics, où il contribue à multiplier le chiffre d’affaires de façon spectaculaire.

Puis il devient lui-même entrepreneur, à Dresden en Allemagne, où il dirige ZMDI, une firme de semi-conducteurs. Après quatre ans passés à faire croître les revenus, il est forcé de vendre par des partenaires qui veulent empocher leurs profits.

Redonner au suivant

En 2012, l’ingénieur décide d'investir sa nouvelle fortune dans la transformation d’une usine de textile désaffectée au 3737 boulevard Crémazie dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Avec sa conjointe, il fonde le Groupe 3737, un incubateur d’entreprises qui aide des immigrants à devenir entrepreneurs.

« Dans le secteur des technologies, y a tellement de gens qui font beaucoup d'argent, ils s'achètent des yachts, des grosses voitures, des grosses maisons. Mais au-delà de la grosse villa et du gros bateau, qu'est ce qui se passe? Je voulais utiliser mon argent à meilleur escient, investir dans des infrastructures qui vont être des tremplins pour d'autres. » — Une citation de Frantz Saintellemy

Le but du couple est aussi de redorer l’image de leur quartier d’accueil et redonner au suivant.

Dans les nouvelles, dit le chancelier, on le voit encore aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui est relié à la violence dans les quartiers comme Saint-Michel et Montréal-Nord, ça prend une démesure. Donc – et pas pour banaliser la violence chez les jeunes – mais on voulait changer la rhétorique de l'idée de gangs de rue à un groupe de développement économique .

Vickie Joseph, qui préside V Kosmetik International, explique comment son père, qui était chauffeur de taxi, donnait même ce qu’il n’avait pas. Il a toujours redonné à son prochain avec zéro, avec rien. C'est le même principe avec le Groupe 3737, j'aimerais pouvoir léguer ça, partager mon expérience. Enrichir les autres, aider les autres, c'est un bien-être inexplicable, ça n’a pas de prix .

Ça nous donne espoir

En 2017, Frantz Saintellemy laisse derrière un gros emploi dans la Silicon Valley pour prendre les rênes de LeddarTech, une entreprise en démarrage issue de l'Institut national d'optique de Québec. L’entreprise développe des micropuces et des capteurs visant à rendre les automobiles autonomes pour réduire les accidents mortels, presque toujours provoqués par des erreurs humaines.

Depuis quatre ans, le nombre d’employés de Leddartech est passé de 30 à 215 personnes, en majorité des ingénieurs. Et le chiffre d'affaires a grimpé de 100 millions à près d’un milliard de dollars.

Quand il parle de ses micropuces et de ses autos autonomes, Frantz Saintellemy s’anime, ses yeux scintillent. C’est un chercheur passionné, qui a su mettre sa science au profit du plus grand nombre. Mais ce dont il est le plus fier, c’est d’avoir réussi à aider près de 1000 immigrants à se lancer en affaires, avec le Groupe 3737. Il se réjouit aussi de l’impact que ses succès peuvent avoir sur les jeunes de Saint-Michel et de Montréal-Nord, qui l’interpellent pour le remercier.

« Un jeune m’a dit : ‘’vous savez, quand on vient de Montréal-Nord, on a les stigmates de notre code postal. On a peur de dire qu'on vient de Montréal-Nord. Mais vous, vous n'avez pas peur de dire que vous avez vécu à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies. Ça, ça nous donne espoir’’. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir. » — Une citation de Frantz Saintellemy

Frantz Saintellemy avec sa famille Photo : Radio-Canada

Frantz Saintellemy habite maintenant une belle grande maison, à Laval-sur-le-Lac, où il vient se poser entre ses nombreux voyages. Ses trois enfants sont habitués à voir leur père entre deux valises, entre deux visioconférences.