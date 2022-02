Les élus du conseil municipal ont accepté mardi soir d’investir 650 000 $ pour faire l’acquisition de l’église dans le cadre afin d’en faire don aux organismes culturels qui sont promoteurs du projet. Cette somme provient d’une enveloppe de 1,2 M $ octroyée par le gouvernement du Québec pour la relance des centres-villes.

Si le projet se concrétise, l’église serait reconvertie en cinémathèque et un bâtiment serait construit à l’arrière de l’église. Il y aurait notamment 15 résidences d’artistes, un studio de tournage, des locaux de création et un lieu de diffusion.

« On répond à des besoins immobiliers que l’ensemble des partenaires ont et on va trouver une solution à court terme. »