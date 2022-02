Les gyms pourront rouvrir le 14 février

Le déconfinement se poursuit au Québec. Les spas et les gyms pourront notamment rouvrir le 14 février à 50 % de leur capacité, a annoncé le premier ministre François Legault mardi. L’entraînement sportif et artistique en groupe sera aussi permis à partir de la même date pour les adultes, en respectant certaines restrictions sanitaires. L’entreprise sherbrookoise CrossFit Gooroo s’est réjouie de cette nouvelle.

Le centre d’entraînement, qui s'était tourné vers des activités extérieures depuis le temps des Fêtes, avait organisé une manifestation pacifique dimanche dernier pour demander une date de réouverture au gouvernement. Sa co-propriétaire Thalie Fournier se dit heureuse de bientôt pouvoir rouvrir les portes de son établissement, situé en face du CHUS Fleurimont.

En étant situé en face d’un hôpital, ça fait que parmi nos membres, on a des médecins qui viennent ici pour montrer le bon exemple, mais on a aussi des personnes qui ont besoin d’un programme d’entraînement pour combattre des problèmes de santé , explique-t-elle.

« On s’entend pour dire que la santé physique joue un rôle important pour la santé des Québécois et des Québécoises. » — Une citation de Thalie Fournier, co-propriétaire du CrossFit Gooroo

Selon elle, les établissements sportifs sont bien préparés pour accueillir des clients de façon sécuritaire.

Tout est en place pour assurer un retour en salle d'entraînement sécuritaire, assurent les propriétaires de CrossFit Gooroo. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Après deux ans, je pense que la majorité des gyms ont acquis les mesures sanitaires. On a tous mis en place des protocoles. Nous, on tient un registre de tous les membres qui visitent nos installations et on exige la désinfection des mains dès leur entrée , souligne-t-elle.

Des bulles situées à deux mètres de distance les unes des autres ont aussi été dessinées sur le sol du centre d’entraînement afin d’assurer la distanciation sociale de ses membres.

Avec les informations d'Alexis Tremblay