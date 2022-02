Transports : des traversiers pour désengorger le Grand Victoria?

En 2019, une étude préliminaire financée par BC Ferries a examiné la possibilité d'établir un service de traversier rapide, pour passagers seulement, entre les communautés de la rive ouest de la péninsule, le centre-ville de Victoria et le port d'Esquimalt.

Cette étude suggère qu'un traversier de passagers pourrait réduire les embouteillages dans la région, tout en augmentant le nombre d'usagers du transport en commun et du transport actif.

Instigatrice du projet, la Ville de Colwood a très vite reçu le soutien des mairesses de Victoria et d'Esquimalt. À leurs voix, s'est ajouté, au printemps dernier, celle du maire du district régional de la capitale, qui représente 13 municipalités du grand Victoria.

Pour explorer la réalisation de ce projet, les élus des gouvernements locaux ont demandé à la province de financer une étude de faisabilité, dont le coût est estimé à 1 million de dollars.

Actuellement nous sommes dans l’impasse. Sans cette étude de faisabilité, le projet ne pourra pas avancer , explique Rob Martin, le maire de Colwood.

À l’heure de la publication de cet article, le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada concernant sa volonté de financer cette étude.

En revanche, dans son rapport sur la stratégie du transport pour le sud de l'île de Vancouver  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publié en septembre 2020, le ministère a clairement identifié cette piste comme une option viable pour améliorer le déplacement dans la région, tout comme la réhabilitation et l'aménagement de la voie ferrée insulaire.

« Un service avec des rotations toutes les 30 minutes aux heures de pointe et toutes les heures en journée serait rentable dès la première année d’exploitation. » — Une citation de Rob Martin, le maire de Colwood

Toutefois, au regard des conséquences des inondations et de la gestion de la pandémie sur les budgets d'investissement de la province, Rob Martin est pessimiste à l'idée de voir le parlement provincial accorder des crédits cette année.

Je ne m’attends pas à ce que cette demande soit examinée en avril, pour le budget, mais j'espère, et je travaille très dur, pour que le gouvernement finance cette étude de faisabilité pour 2023 , confie le maire de Colwood.

Une voie maritime au service du transport actif

Les travaux préliminaires estiment qu’une flotte de catamarans rapides pouvant embarquer 300 passagers et autant de vélos toutes les 30 minutes permettrait des traversées d’une vingtaine de minutes pour un peu moins de 6 $, soit légèrement plus que le coût du trajet en bus actuellement.

En revanche, de près d’une heure en véhicule par la route, le temps de trajet pour relier Colwood au centre-ville de Victoria par voie maritime passerait à 27 minutes.

Pour le maire de Colwood, ce projet est essentiel pour soutenir la transition vers le déplacement actif dans la région, alors que le réseau routier est saturé et que la croissance démographique des villes de la rive ouest du Grand Victoria explose.

En 2020, la population de Langford est passée à 44 069 personnes, soit une augmentation de 4,9 % en un an, ce qui a valu à la municipalité le titre de collectivité de plus de 10 000 habitants ayant connu la croissance la plus rapide en Colombie-Britannique.

Sooke est arrivée en deuxième position sur cette liste, avec une augmentation de 3,5 % de sa population. Colwood et View Royal figurent également dans les dix premières places au classement, avec des taux de croissance de plus de 2 %.

D'après les prévisions, les populations de Langford et Colwood réunies devraient compter 35 000 personnes supplémentaires d'ici 2040.

Selon Laura Minet, professeure associée au département de génie civil de l'université de Victoria, cette option de transport maritime est intéressante, parce qu'elle bénéficie aussi aux usagers qui ne possèdent pas de véhicule, mais elle s’interroge sur la connectivité des réseaux de transport existants.

Indépendamment du projet, est-ce que les usagers devront prendre leur voiture pour aller au port, ou pourront-ils se reposer sur un système de bus? Y aura-t-il des facilités pour venir à pied ou à vélo? À mon sens, il faut penser le système terrestre avant tout , explique-t-elle.

Un projet estimé à 100 millions $

Du côté de la mairie de Colwood, on affirme que ces enjeux ont été étudiés. Nous avons des terrains en bord de mer disponibles maintenant, avec la capacité de construire les routes et les infrastructures pour soutenir ce traversier , souligne Rob Martin.

La municipalité souhaite en effet inclure la gare maritime sur le site d’une ancienne carrière à Royal Bay, qui fait l'objet d'un vaste projet d'ensemble résidentiel, où plus de 8000 logements et commerces sont en construction.

Les routes maritimes du projet de traversier entre Colwood, Victoria et Esquimalt. Photo : Radio-Canada / Ville de Colwood

Selon l'étude provinciale sur la stratégie du transport pour le sud de l'île de Vancouver, dans la capitale, le quai Ship Point a fait l'objet d'une réhabilitation pour retrouver sa pleine capacité et pourrait accueillir le terminal maritime.

L'infrastructure du terminal terrestre d'Esquimalt pourrait être située près de la base navale et comprendrait des aires d'attente pour les passagers, ainsi que des liaisons de transport public à proximité.

« Nous croyons vraiment que beaucoup de gens abandonneront la voiture au profit des moyens de transport actifs, de sorte qu’ils pourront utiliser leur vélo pour se rendre au traversier, parcourir les derniers kilomètres pour se rendre à leur travail à pied ou à vélo, et faire de même au retour. » — Une citation de Rob Martin, le maire de Colwood

Les défenseurs du projet soulignent aussi que le déplacement par voie maritime aura un impact favorable sur l'environnement et aidera la région à atteindre ses objectifs de carbo neutralité d'ici 2050, même si l'étude préliminaire anticipe une réduction de seulement 1 % des gaz à effet de serre.

Cela va dépendre du type de traversier utilisé , précise Laura Minet.

Actuellement, les embarcations de BC Ferries fonctionnent au diesel ou au gaz naturel, qui ont forcément des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des polluants divers. Comme ces carburants ne sont pas soumis à la même réglementation que pour les véhicules terrestres, cela peut expliquer cette réduction modeste

Dans le cas où cette étude, qui doit aussi estimer les impacts environnementaux, verrait le jour, il faudra un an pour la compléter.

Elle sera suivie d’une phase de consultation du public qui devrait durer deux ans. En cas de retour favorable, le délai de mise en œuvre de la desserte maritime oscillerait entre 3 et 5 ans, et le coût global est estimé à 100 millions de dollars.