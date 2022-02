Chalets incendiés au Valinouët : Maxime Desmeules condamné à six ans

Le jeune homme de 28 ans était de retour en cour, mardi après-midi, devant la juge Sonia Rouleau de la Cour du Québec, pour recevoir sa sentence.

Maxime Desmeules comparaissait par vidéoconférence au palais de justice de Chicoutimi, depuis le centre de détention de Sept-Îles, où il est détenu.

Dans les jours suivants l’incendie de deux chalets près du centre de ski le Valinouët le 12 août 2020, il avait volé des véhicules et avait ensuite été arrêté dans le secteur de Montréal alors qu’il conduisait à haute vitesse.

Maximes Desmeules avait plaidé coupable en décembre 2020 dans plusieurs dossiers. De nouvelles accusations pour l’incendie d’un chalet à Alma, survenu environ un an avant les événements du Valinouët, avaient ensuite amené le report de son dossier cet automne.

La Couronne réclamait six ans de pénitencier pour l’ensemble de la douzaine de dossiers, alors que son avocat, Me Pierre Gagnon, suggérait une peine de quatre ans.

La juge Sonia Rouleau s’est rangée du côté de la Couronne, estimant que les problèmes de consommation de Maxime Desmeules faisaient toujours de lui un danger pour la société.

Elle considère que les gestes étaient évidemment très sérieux, très graves, a expliqué son avocat, Me Pierre Gagnon. Le danger que les incendies pouvaient potentiellement causer, non seulement les biens matériels, mais il y aurait pu y avoir des gens qui soient impactés par l’incendie.

Les deux incendies, qui ont causé plus de 2 M$ en dommages, ont été provoqués par Maxime Desmeules alors qu’il était intoxiqué par la drogue.

En incluant les 27 mois de détention préventive, Maxime Desmeules devra purger 45 mois dans un pénitencier fédéral.

« Notre client, selon nous, il y a espoir de le réchapper. Donc, on ne voulait pas une peine qui le décourage non plus. Et compte tenu du temps préventif qu’il avait purgé jusqu’à maintenant, si la juge avait penché du côté du 48 mois, en retranchant ce qu’il avait purgé, il serait demeuré avec une peine inférieure à deux ans moins un jour. »