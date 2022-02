1 an de crise à l’Université Laurentienne : où sont rendus les professeurs licenciés?

L’année dernière a été éprouvante pour Johanne Melançon. Sa carrière de 16 ans à l’Université Laurentienne s’est conclue le printemps dernier, après la suppression du département d’études françaises, parmi des dizaines d’autres.

Je suis passée par toutes sortes d’émotions et la plupart du temps, je dois dire que c’est pas très très positif, quand je pense à ce que mes collègues et moi on avait pu investir pour essayer de créer des programmes intéressants, toutes les énergies qui avaient été mises là-dedans , affirme-t-elle.

Toujours incrédule face à la décision de l’université d’avoir recours à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), elle poursuit tout de même ses travaux de recherche en littérature franco-ontarienne et québécoise.

Chercheure un jour, chercheure toujours. [...] C’est sûr que je n’ai pas l’appui institutionnel ni financier, donc c’est beaucoup plus difficile, mais je continue de partager mes résultats de recherche.

« L’enseignement, la recherche, c’est toute ma vie. [...] J’ai encore des choses à dire, des choses à faire et je m’accroche à ça en espérant que je trouve des collaborations et que j’arrive à des réalisations. » — Une citation de Johanne Melançon, ancienne professeure de littérature à l’Université Laurentienne

Dans l’adversité, elle s’est découvert une qualité : Je ne savais pas que j’avais autant de résilience . Elle en souhaite d'ailleurs à ses nombreux anciens collègues qui ont subi le même sort qu’elle.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De nouveaux horizons

Quitter abruptement l’Université Laurentienne après 17 ans de service a laissé un goût amer à Moustapha Soumahoro, ancien professeur de géographie.

Mais convaincu que la vie en elle-même est une épreuve , il a décidé de voir son séjour à l’établissement sudburois comme une parenthèse et par ailleurs très bonne , souligne-t-il.

Il va falloir avancer. Dans la vie, il faut avancer. Et moi, c’est ce que j’essaie d’entreprendre.

Il a devancé un projet qui lui tenait à cœur, qu’il comptait initialement mettre en œuvre dans 5 à 10 ans : celui de créer un cabinet d'ingénierie territoriale en Côte d’Ivoire, son pays d’origine.

C’est un cabinet qui va apporter de l’appui technique et administratif à des collectivités pour qu’elles puissent développer des projets de territoire, c’est-à-dire tout ce qui regroupe les moyens humains et dispositifs permettant la mise en œuvre des politiques de planification , explique-t-il.

M. Soumahoro a d’ailleurs effectué un voyage exploratoire en Côte d’Ivoire avant les Fêtes de fin d’année, et en a profité pour initier des démarches administratives.

Politologue politicienne

La politologue Nadia Verrelli a tenté de faire le saut en politique, peu après la fin de son parcours professionnel de sept ans à la Laurentienne.

Née politicienne , comme le lui disait sa mère lorsqu'elle était jeune, elle avait déjà songé à représenter les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD) bien avant la crise de l’Université Laurentienne.

Elle avait déjà initié des discussions avec sa famille sur le sujet, mais sentant que le gouvernement provincial et fédéral ne faisaient rien pour venir à la rescousse de l’Université Laurentenne, elle n’a plus hésité.

Et même si elle n’a pas gagné aux dernières élections fédérales, elle décrit son expérience comme étant très enrichissante .

« Voir la politique en pratique, contrairement à la politique en salle de classe, c’est très complémentaire, mais très différent en même temps. Je n’ai pas de regrets du tout. » — Une citation de Nadia Verrelli, ex-professeure de science politique à l’Université Laurentienne

La politologue Nadia Verrelli a été candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Sudbury aux élections fédérales de 2021. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Elle poursuit son travail de chercheuse associée à l’Institut des relations intergouvernementales de l’Université Queen’s de Kingston et écrit un livre sur le renvoi relatif à la sécession du Québec.

Elle est, par ailleurs, très fascinée par le débat sur la thématique du privilège du secret professionnel de l’avocat qui se déroule devant la justice dans le dossier de l’Université Laurentienne.

L’établissement se base justement sur ce privilège pour refuser de soumettre certains documents confidentiels à l’Assemblée législative de l’Ontario, qui veut faire la lumière sur les causes de la crise financière.

Tourner la page

Après 20 ans à l’Université Laurentienne, le chimiste François Caron a pu se trouver un poste équivalent au Collège militaire royal de Kingston.

Il dit être concentré sur ses nouveaux défis assez exigeants dans le domaine de l’énergie nucléaire.

François Caron est désormais professeur au Collège militaire royal de Kingston. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Ayant au départ traversé une période de dépression, été malade pendant une semaine, perdu cinq kilos, et eu de la misère à dormir , il a tourné la page et préfère canaliser son énergie vers la formation de jeunes chercheurs.

« Présentement, la Laurentienne, c’est comme si c’est un souvenir qui appartient à quelqu’un d’autre. » — Une citation de François Caron, ancien professeur de chimie à l’Université Laurentienne

Comprendre les tenants et aboutissants de la catastrophe

Mais pour tourner la page, il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la catastrophe , signale le président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL), Fabrice Colin.

Il a gardé contact avec d’anciens membres du syndicat qu’il dirige, dont il a remarqué l’engagement incroyable pendant des semaines voire des mois l’an dernier, alors qu’ils aidaient, sans rémunération, leurs étudiants soudainement orphelins de programmes à trouver des solutions .

Alors, on peut comprendre [...] à quel point la situation peut être blessante. Et ça nous ramène à la question [...] d’avoir absolument toutes les informations pour, en premier lieu, que cela ne se reproduise jamais, à l’Université Laurentienne ou dans une autre institution au Canada et qu’un processus réel de guérison puisse s’entamer , fait savoir M. Colin.

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Certains professeurs licenciés approchés par Radio-Canada qualifient toujours la fin soudaine de leur carrière à la Laurentienne d'événement traumatisant qu’ils préfèrent ne pas explorer à nouveau.

Selon M. Colin, la perte simultanée de tant de collègues pèse aussi moralement sur les professeurs restants, qui doivent, par ailleurs, composer avec une charge de cours plus élevée.

Même si elle n’a pas d’autre choix que d’accepter ce qui s’est passé , Johanne Melançon tient à savoir comment on a pu en arriver là .

Après tout, le Nord de l’Ontario a perdu une partie de son âme , constate-t-elle.

[Je suis] triste devant cette grande ironie que le berceau de ce qui a été toute l’effervescence culturelle du début des années 1970, et qui a mené [à la création des éditions] Prise de parole, au Théâtre du Nouvel-Ontario et à la Galerie du Nouvel-Ontario soit rayé de la carte au moment même où on va enfin ouvrir la Place des Arts à Sudbury.

La Place des Arts du Grand Sudbury abritera plusieurs organismes artistiques et culturels francophones de la région. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Lieu rassembleur revendiqué depuis des décennies par les francophones, la Place des Arts du Grand Sudbury devrait ouvrir ses portes cette année.

On ne peut pas faire autrement que d’être vraiment partagé quand on pense à ça.

Elle espère que l’Université de Sudbury, qui tente d’obtenir du financement afin de poursuivre ses activités d’enseignement, arrivera à rebâtir ce qu’on a détruit .

Moustapha Soumahoro n’est pas convaincu [non plus] que la solution qui a été prise [le recours à la LACC, NDLR] était l’unique et de deux, que c’était la bonne solution , contrairement à ce que soutient le recteur de l’Université Laurentienne, Robert Haché.

La décision d’emprunter cette voie a été entérinée collectivement par le conseil des gouverneurs.