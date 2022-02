De la neige au programme pour tout le sud de l’Ontario

Jusqu'à 30 cm de neige sont prévus dans tout le sud de l'Ontario entre mercredi et vendredi.

Les prévisions varient d'une région à l'autre. La région de Windsor devrait recevoir le plus de neige. Un avis de tempête hivernale y est d'ailleurs en vigueur.

Entre London et le Niagara, Environnement Canada a émis une veille de tempête hivernale pour la même période. On y attend entre 20 et 30 cm de neige. Des vents soufflant en rafales pourraient atteindre 60 km/h.

Du côté de Toronto, l'agence gouvernementale prévoit de 10 à 20 cm de neige.

David Phillips, climatologue principal pour Environnement Canada, a expliqué à CBC News que cette neige pourrait se changer en pluie. Gardez un œil sur la pluie. Si nous obtenons plus d'heures de pluie, nous aurons moins d'heures de neige.

M. Phillips a ajouté que les averses de neige et de pluie pourraient durer trois jours.

De plus, les responsables de la Ville de Toronto, qui n'ont toujours pas terminé de retirer des rues la neige qui est tombée lors de la dernière tempête, ont expliqué lors d'un point de presse mardi que 600 chasse-neige, 360 chasse-trottoirs, 200 salines et 1500 employés allaient travailler à garder les rues et les trottoirs déblayés.

Je sais que la dernière chose que les gens veulent voir en ce moment, c'est plus de neige, et cela inclut certainement moi-même et tous nos membres qui ont travaillé au cours des deux dernières semaines, mais laissez-moi vous assurer que nous travaillons très fort , a expliqué Barbara Gray, directrice générale des services de transport de la Ville de Toronto, en point de presse mardi.

Avec des informations de CBC News