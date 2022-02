Longueuil procédera à l’abattage de ses chevreuils l’automne prochain

Même s’il aurait été idéal de pouvoir procéder dès le début de l’année 2022 pour intervenir avant la période de mise bas, il importe avant tout de faire les choses dans le bon ordre et de s’assurer que les conditions soient réunies pour maximiser le succès de l’opération , a-t-elle déclaré.

Or, bien que Ville ait obtenu les différents permis lui permettant d’aller de l’avant, des facteurs techniques font en sorte que la cible de l’opération aurait été limitée à 30 cerfs pour cet hiver, ce qui n’est pas suffisant pour avoir un effet significatif sur la surpopulation de l’espèce dans l’enceinte du parc , a expliqué Mme Fournier.

Ainsi, son administration a pris la décision de lancer l’opération l'automne prochain, afin que celle-ci puisse être de plus grande envergure et atteindre [ses] cibles de réduction de la taille du cheptel . Il s’agit là de l’échéancier le plus raisonnable dans les circonstances , a plaidé la mairesse.

Une fois le cheptel réduit, la Ville envisagera des méthodes de contrôle à long terme comme la stérilisation, a-t-elle souligné.

Un problème qui s'empire

Élue pour un premier mandat à la mairie de Longueuil en novembre dernier, Catherine Fournier avait annoncé, trois semaines après son élection, que la Ville devrait procéder rapidement à l'abattage d'environ 60 des 70 cerfs du parc Michel-Chartrand.

Une décision similaire avait été prise par sa prédécesseur, Sylvie Parent, en novembre 2020, mais son administration avait dû reculer en raison de la pression populaire. Depuis, la situation s'est empirée. On estime que les cerfs du parc Michel-Chartrand sont au moins cinq fois plus nombreux que ce qu'il peut héberger.

Une table de concertation créée l'an dernier avait reçu pour mandat d'émettre des recommandations une fois les élections terminées – et ce sont ces conclusions qui ont poussé Catherine Fournier à reprendre les démarches nécessaires pour procéder à la réduction du cheptel –, a précisé la mairesse l'automne dernier.

Cette opération délicate et sensible , a-t-elle déclaré mardi, est devenue nécessaire d'un point de vue environnemental .

Des militants des droits des animaux s'opposent néanmoins à sa décision. L'avocate bien connue Marie-France Goldwater, par exemple, a fait parvenir une mise en demeure à la Ville il y a deux semaines pour qu'elle fasse marche arrière et qu'elle opte pour une autre solution.