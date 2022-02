Le maire de Saint-Félix-de-Kingsey démissionne

Il dénonce un fonctionnement municipal qu'il qualifie d'inadmissible.

« Il y a vraiment un problème politique important à Saint-Félix-de-Kingsey. » — Une citation de Roger Leblanc, maire démissionnaire de Saint-Félix-de-Kingsey

Il y a les anciens et les nouveaux qui s'affrontent, et on est dans un immobilisme comme ce n'est pas possible. On n'est pas capable de faire avancer des dossiers. Dans ce contexte-là, ça ne répond pas à mes valeurs , déplore-t-il.

Roger Leblanc, le maire élu en novembre dernier, a donné sa démission. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le maire indique que plusieurs facteurs l’ont incité à prendre cette décision. Parmi elles, il pointe du doigt les difficultés à remplacer la directrice générale de la Ville, qui a elle aussi démissionné.

J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'interventions des élus dans le fonctionnement municipal, autant administratif jusqu'aux fournisseurs de services. Ce n’est pas une situation qui doit perdurer , croit M. Leblanc.

Résidents déçus

Le résident Gilles Choquette se dit préoccupé par le climat politique qui prévaut dans sa communauté.

On est tous un peu déçus de voir la situation à Saint-Félix-de-Kingsey avec la démission du maire. On pensait qu'il avait beaucoup de potentiel, M. Leblanc. On voyait qu'il voulait faire changer les choses , se désole-t-il.

Le maire suppléant Simon Lauzière confirme que la démission de M. Leblanc a causé une certaine commotion au conseil municipal. Il rassure toutefois ses concitoyens : selon lui, tout est en place pour trouver une nouvelle direction générale, qui aura par la suite le devoir de déclencher une élection à la mairie.

On a demandé l'aide du MAMH [ministère des Affaires municipales et de l’Habitation], l'office gouvernemental dédié aux municipalités. On a leur soutien et on a même des rencontres cette semaine avec eux pour voir comment on peut procéder. Nous sommes en démarches avec une personne qui pourrait remplir le rôle de directeur général DG par intérim [...]. Tout le monde veut juste le bien de la municipalité , souligne M. Lauzière.

Le maire suppléant assure qu'il ne briguera pas le siège de premier magistrat lors de l'élection, qu'il espère voir se mettre en place le plus rapidement possible.

Avec les informations de Jean-François Dumas