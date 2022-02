Le prix du lait connaît une importante hausse

Le panier d'épicerie des Canadiens va augmenter de manière importante cette année. Le lait n’échappe pas à cette tendance. Depuis ce matin, le prix du lait à la ferme a connu une hausse de 8,4 % afin de contrebalancer l'augmentation des coûts de production. Les prix de la crème glacée, du beurre et des autres produits dérivés pourraient ainsi être revus à la hausse.

La hausse de 8,4 % a été ordonnée par la Commission canadienne du lait. L’ensemble des intrants qui servent à faire un litre de lait ont augmenté , explique Jean Morin, le propriétaire de la Fromagerie du prebystère.

En tant que producteur laitier, M. Morin dit devoir composer avec une marge de profit de plus en plus mince.

« Ce qui nous arrive actuellement, c’est qu’on est vraiment poussés au pied du mur. » — Une citation de Jean Morin, propriétaire de la Fromagerie du presbytère

M. Morin est toutefois aussi un artisan fromager. Même s’il produit son fromage à quelques centaines de mètres de ses vaches laitières, il doit passer par la Fédération des producteurs laitiers du Québec.

Quand on fabrique le fromage, c’est environ 400 L de lait par meule de fromage , remarque-t-il. En plus du lait, les prix du sel, de l’emballage et de la masse salariale ont tous augmenté cette année. Pour la première fois en 12 ans, Jean Morin s’est donc résolu à augmenter le prix de ses fromages de 5 à 7 %.

« On espère ne pas être trop démarqués de nos prix par rapport à ce qui vient de l'Europe. La marge de manœuvre est toute petite, on ne voudrait pas être les méchants loups dans le comptoir des produits alimentaires. » — Une citation de Jean Morin, propriétaire de la Fromagerie du presbytère

Une hausse salée

Le spécialiste en agroalimentaire de l’Université de Dalhousie Sylvain Charlebois indique qu’une augmentation de 8,4 % du prix du lait constitue un record.

C’est pratiquement le double de l’ancien record, ce n’est pas rien. C’est certain que les producteurs de lait vont être contents. Pour le reste de la filière, ça va être moins simple , soutient-il.

Ce qu’on pourrait faire, c’est simplement bouder le lait canadien et acheter légalement des protéines laitières du côté américain. Ça s’est déjà fait par le passé, ça pourrait se faire encore, malheureusement , ajoute-t-il.

La hausse du prix du lait ne se fera toutefois pas sentir automatiquement sur tous ses produits dérivés.

Au niveau des relations avec les détaillants et le détail, ce sont des négociations qui se font entre les transformateurs et les détaillants. Mais c’est clair qu’on craint des impacts et qu’on souhaite que les consommateurs vont rester au rendez-vous , précise Charles Langlois, le président-directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec.

Si les Québécois se mettent à bouder les produits laitiers, les agriculteurs craignent cependant un retour à la case départ.

Cette hausse-là, c’est intéressant si on peut la maintenir, les agriculteurs. Ce qu’on a fait souvent dans le passé, c’est qu’on a attribué un meilleur prix, mais on a baissé le volume de quotas à chaque ferme , raconte Jean Morin.

Le producteur laitier garde toutefois espoir que les consommateurs resteront au rendez-vous. On achète du local. On sait où c’est produit, avec quoi c’est produit, comment c’est produit, et par qui.

Avec les informations de Christine Bureau