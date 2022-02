En près de deux ans, les églises Church of God, d'Aylmer, et Trinity Bible Chapel, de Waterloo, ont été mises à l'amende, parce qu'elles n'avaient pas respecté les consignes sur les regroupements de paroissiens à l'intérieur comme à l'extérieur de leur établissement.

Leurs avocats ont soutenu lundi, au premier jour des audiences en ligne, que les restrictions sanitaires étaient arbitraires, déraisonnables et inconstitutionnelles et qu'il est devenu inutile de continuer à les appliquer deux ans après le début de la pandémie.

L'établissement Church of God est connu pour avoir bravé dans le passé les convenances sanitaires. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Les avocats du gouvernement affirment plutôt que les violations à la Charte en matière d'association et de religion étaient raisonnables et qu'elles étaient nécessaires compte tenu des risques de contagion dans la population, en particulier durant les périodes de confinement.

Le procureur Ryan Cookson cite par exemple des études qui montrent que les éclosions de COVID-19 surviennent particulièrement dans les congrégations religieuses et que le port du masque et la distanciation physique de 2 mètres sont insuffisants pour éliminer tout risque de contamination.

Me Cookson ajoute que le coronavirus se transmet rapidement par aérosols, qu'il entre par la bouche, le nez et les yeux et que sa transmission n'est pas immédiatement visible. Plus l'affluence du public est importante, plus le risque de contamination est grand , dit-il.

Une chorale de l'église Church of God dont les chants ont été diffusés sur YouTube par les organisateurs. Photo : Church of God at Aylmer/YouTube

L'avocat explique en outre que les paroissiens produisent plus de particules respirables à cause des activités inhérentes à leur église, comme les sermons et les chorales.

Les rassemblements religieux sont plus à risque que les autres regroupements, parce qu'on y chante, on s'y donne l'accolade et on y socialise en dehors de bulles familiales , poursuit le procureur.

Me Cookson précise que les rassemblements extérieurs ne sont pas sans risque non plus comme l'avancent les avocats des plaignants.

Le procureur souligne que ces regroupements, de par leur nature, offrent des conditions propices à une exposition prolongée au virus et que la formation de foules y est inévitable, surtout à l'arrivée et au départ des membres de la congrégation.

Absence de consensus

Il reconnaît par ailleurs qu'il n'existe peut-être aucun consensus scientifique sur l'efficacité des mesures sanitaires, mais qu'il revient à la province de choisir les données les plus pertinentes au sujet de la transmission du virus.

Les experts les plus avertis peuvent interpréter des données et évaluer le risque de transmission de façon bien différente , admet-il.

Le procureur rappelle néanmoins que le gouvernement doit s'en tenir au principe de précaution, qui consiste, dans un contexte d'incertitude, à réduire un niveau de preuves requis pour justifier une intervention de la province à des fins de santé publique.

Le député provincial Randy Hillier (deuxième de la gauche), le député fédéral Derek Sloan (au centre) et l'infirmière de London Kristen Nagle ont participé à des rassemblements à l'église d'Aylmer. Photo : The Church of God at Aylmer/Facebook

Il souligne enfin que les mesures sanitaires visent également à éviter d'ajouter une pression supplémentaire sur le système de santé de l'Ontario et de congestionner inutilement les hôpitaux et leurs unités de soins intensifs.

Même la moindre éclosion a le potentiel de conduire le système au bord de la rupture , dit-il en arguant que la marge d'erreur est déjà très mince et que la situation est très sérieuse.

Il assure en revanche que la situation s'améliore lorsque des mesures sanitaires sévères sont mises en place.

La santé publique observe alors une réduction de la transmission du virus, une diminution des infections et un ralentissement des hospitalisations , précise-t-il.

Me Cookson affirme qu'il est donc primordial de prendre en considération les taux d'hospitalisation et le nombre de décès dans l'établissement de normes sanitaires solides.

Il fait valoir que la majorité des décès de la COVID-19 en Ontario sont survenus lorsque la population n'était pas soumise à des mesures restrictives.

Si le gouvernement n'avait pas mis en place des contraintes sévères, le nombre de morts en Ontario serait aujourd'hui plus grand qu'il ne l'est déjà , explique-t-il.

Des membres de la congrégation de l'église Church of God en train d'enfreindre les consignes de la santé publique. Photo : (Facebook/ontariocog)

Le procureur rejette en outre les prétentions des deux églises selon lesquelles le coronavirus ne s'attaque qu'aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes vulnérables.

Près du tiers des Ontariens hospitalisés dans la province sont âgés de moins de 60 ans , dit-il en mentionnant le fait que ceux qui se rétablissent de la maladie peuvent aussi vivre avec des symptômes de la COVID-longue.

Me Cookson précise en outre que la province sous-estime le nombre réel des infections dans la population, que la dangerosité du variant Delta et l'imprévisibilité du variant Omicron ont changé la donne et qu'il vaut mieux donc rester prudent.

Plusieurs pépins techniques ont forcé l'interruption des audiences durant la journée, si bien que les avocats du gouvernement présenteront leurs conclusions mercredi.