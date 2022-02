Démantèlement d’un réseau de trafic de biens volés à Brandon

Le Service de police de Brandon annonce avoir arrêté 16 personnes en lien avec une série de vols et de trafic de biens volés liés à de l’équipement de construction et de la drogue.

Un total de 14 hommes et 2 femmes faisaient partie du groupe. Ils sont âgés entre 21 ans et 51 ans.

Onze d’entre eux sont accusés de possession de biens obtenus à la suite de la perpétration d’un crime dans le but d’en faire le trafic.

Une grande partie des biens volés était constituée d'outils et d'équipement électriques.

Dans un communiqué de presse, la police indique avoir enquêté dans ce dossier pendant une période de quatre mois, de septembre 2021 à janvier 2022, sur des entrées par effraction dans des propriétés commerciales et résidentielles dans la région de Brandon. De plus, elle a exécuté huit mandats de perquisition dans le cadre de l’enquête.

La valeur de remplacement des biens volés est estimée à plus de 100 000 $. Les policiers ont réussi à récupérer une grande partie de ces biens.

En plus d’outils et de vêtements, deux voitures volées ont été retrouvées, ce qui a aussi permis de retrouver de la drogue illicite, comme des méthamphétamines.

Plusieurs autres accusations ont portées : celles de possession de méthamphétamines dans le but d’en faire le trafic, de possession de véhicules sans le consentement du propriétaire et de possession non autorisée d’une arme à feu en vertu de la Loi sur le contrôle des armes à feu.