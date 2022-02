Crise du logement : la mairesse de Sherbrooke fustige Québec

Elle a ainsi réagi au bilan 2021 de la crise du logement qui a été présenté aux élus par le directeur de la planification et de la gestion du territoire de la Ville, Yves Tremblay.

Depuis plusieurs années, la Ville vient en aide en offrant un hébergement temporaire aux citoyens qui ont été incapables de trouver un logement. Près d’un demi-million de dollars ont été investis (462 065 $), ce qui est une hausse importante comparativement à l’année 2020 (143 848 $).

Ce sont 45 familles qui ont fait appel au service de la Ville en 2021, alors qu’il n’y en avait que 7 en 2016.

La Ville pourrait bénéficier d’une aide financière de 136 600 $ de la Société d’habitation du Québec, soit 0,80 $ par habitant, pour couvrir une partie des dépenses.

La mairesse Évelyne Beaudin juge que le gouvernement du Québec n'est pas assez proactif dans ce dossier. C’est eux (le gouvernement) qui devraient allonger (l’argent) de leur poche, parce que ce n’est pas vrai que les instances municipales sont adaptées pour gérer ces responsabilités , a-t-elle déclaré.

« Qui a la responsabilité première? C’est le gouvernement du Québec. Pourquoi nous on paie 462 000 $, parce que nous, on ne veut pas accepter qu’à Sherbrooke on laisse du monde dans la rue. »