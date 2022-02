Quand les travailleurs de rue de la Matanie deviennent l’ultime recours

Dans leur rapport 2020-2021, remis au Conseil régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent, ils font état d’une clientèle avec un niveau d’anxiété en hausse étroitement lié à la pandémie, aux restrictions et à certaines incohérences de gouvernance.

La conséquence inévitable et observable fut une détérioration rapide et importante de la santé physique, mentale et financière de plusieurs individus , écrivent-ils.

Le rapport souligne notamment qu' une corrélation évidente a pu être observée à de multiples reprises entre les mesures d’aide financières et une inquiétante augmentation de plusieurs types de dépendances (alcool, drogues et gambling).

Les troubles d'anxiété se sont amplifiés pendant la pandémie. Photo : Ivanoh Demers

Le dernier recours

En Matanie, seul Éric Lévesque est travailleur de rue à temps plein. Cindy Desrosiers partage son temps entre la coordination de la Maison des jeunes et le travail de rue.

Au cours des derniers mois, leur horaire atypique, complémentaire à la majorité des services, a fait en sorte qu’ils se sont retrouvés perçus comme ultime recours à certains moments plus critiques. C’est arrivé que nous étions les seuls à pouvoir intervenir parce qu’on est plus flexibles, raconte Éric Lévesque. Parfois ça relève plus du contorsionnisme que de la flexibilité.

Durant la dernière année, les interventions des travailleurs de rue ont été réparties presque également entre hommes et femmes, surtout auprès des 22 à 30 ans (près de 50 %) et des 30 ans et plus (40 %).

Les principaux motifs de consultations ont été la réalité relationnelle (relations amoureuses, entre autres, près de 15 %), la réalité familiale/parentalité (près de 15 %) et la santé mentale (10 %). Arrivent assez loin derrière, les situations de violence et d’abus, la consommation d’alcool et de drogues ainsi que les diverses dépendances.

La maison des jeunes La Lucarne de Matane est l'organisme porteur des services de travail de rue en Matanie. Photo : Radio-Canada

Ils observent que la pandémie a mis à l'épreuve leurs capacités d'adaptation.

« La pandémie, ça nous est rentré dans les reins solide. Les mesures sanitaires entraient en contradiction avec la pratique proprement dite, basée sur les rencontres en personne. » — Une citation de Éric Lévesque, travailleur de rue en Matanie

Encore aujourd’hui, le télétravail demeure présent.

Toutefois, la vraie rencontre reste privilégiée. On essaie de favoriser les rencontres à l’extérieur, disent-ils. C’est rare qu’une personne refuse d’aller prendre une marche. On s’ajuste en fonction des assouplissements. Les périodes où il y a eu des allègements, on a pu se permettre d’aller voir les gens chez eux.

Des problèmes préexistants

Le rapport fait aussi état de problèmes chroniques en transport interrégional.

La satisfaction de besoins primaires de base comme l’alimentation est aussi un problème récurrent depuis plusieurs années; tout comme l’hébergement d’ailleurs.

Un certain nombre de personnes ayant recours aux travailleurs de rue sont sans domicile fixe. Les situations d’itinérance sont présentes ici, mais pas de façon permanente , explique Éric Lévesque.

Le travailleur de rue explique que l'itinérance en région n’est pas visible comme dans les milieux urbains. Il peut s'agir d’une personne en difficulté qui a perdu son logement , illustre le travailleur de rue.

Un appartement d'urgence

Dans leur rapport, les travailleurs de rue de la Matanie ne sont pas peu fiers de mentionner qu’ils ont pu aménager un hébergement d’urgence.

Avec un petit budget, on a réussi à se munir d’un appartement disponible pour les personnes en situation de crise en collaboration avec Le Tremplin, souligne Éric Lévesque. Ça n’existe pas ailleurs. On a été innovants avec bien peu de choses.

Le Tremplin, centre d'aide en toxicomanie, a pu aménager un appartement dans l'un de ses deux bâtiments. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Précarité financière

Si la débrouillardise de Cindy Desrosiers et d’Éric Lévesque ressort du rapport 2020-2021, elle témoigne en même temps de la précarité financière avec laquelle ils doivent composer. Il y a beaucoup de besoins et on ne peut pas se permettre de développer autant qu'on voudrait parce qu’on n’a pas les ressources financières et humaines pour y arriver , déplore Cindy Desrosiers.

« Des fois on a peur de se voir obligés de laisser tomber des personnes vulnérables qui ne s’identifient pas nécessairement aux autres services. » — Une citation de Cindy Desrosiers, travailleuse de rue

Selon Éric Lévesque, il y aurait des besoins en Matanie suffisamment pour tenir occupés plusieurs autres travailleurs de rue. Pourtant, affirme-t-il, s’il y a un service qui est '' rentable '' c'est bien le travail de rue.

Toutefois, les deux travailleurs de rue reconnaissent que des avancées leur donnent bon espoir de voir des améliorations côté financement.

De l'écoute, de l’écoute et de l’écoute

Parlant de leur métier, Cindy Desrosiers et Éric Lévesque estiment qu’il se résume en bonne partie à l’écoute.

Notre travail, je dirais qu’il se fait aux trois quarts avec les oreilles, décrit ce dernier. Assez souvent, les réponses viennent d’elles-mêmes à ceux et celles qui nous consultent, juste en s’écoutant raconter les choses.

En 2022, poursuit-il, la capacité d’écoute ça a l'air d’être en voie de disparition. Tout le monde en général, a beaucoup à dire, mais écoute peu les autres. Souvent, on passe plus de temps à préparer notre réponse qu’à écouter ce que l’autre veut dire.

Les jeunes, plus résilients que les adultes?

Les deux travailleurs de rue ne manquent pas de souligner à quel point les jeunes ont développé leurs capacités de résilience pendant la pandémie, devant faire face aux défis de l’école à la maison et à l’isolement au moment où les relations avec les amis sont si importantes.

Les jeunes ont dû s'adapter à l'école à la maison. Photo : Associated Press / Szilard Koszticsak

J’ai été agréablement surprise de voir comment ils sont capables de rebondir, se réjouit Cindy Desrosiers. C'est incroyable! Ce qui leur manque à cause de la pandémie, ils vont le chercher autrement. Ils s’organisent.

« Ils sont épatant nos jeunes! » — Une citation de Cindy Desrosiers, coordonnatrice de la maison des jeunes et travailleuse de rue en Matanie

Éric Lévesque avance même que les jeunes réagissent mieux en contexte de pandémie. Selon lui, ils rechignent moins que certains adultes à appliquer les règles sanitaires.

De façon générale, dans notre société, il y a de la résistance à accepter qu’on est dans un bris de normalité, que la vie ne redeviendra pas nécessairement comme avant. Tant mieux si ça se produit, mais présentement on s'accroche beaucoup à ce qui était avant , estime Éric Lévesque.

« Les gens disent tout le temps qu’ils sont tannés, qu’ils veulent revenir à la normalité. Mais la COVID, c'est devenu notre normalité. » — Une citation de Éric Lévesque, travailleur de rue en Matanie

Par ailleurs, Cindy Desrosiers et Éric Lévesque soulignent qu’ils se sentent appuyés par le milieu matanais et que la nature et les exigences de leur mission sont bien comprises.