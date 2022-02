Manifestation à Ottawa  : « Une occupation qui doit cesser », dit l’ex-chef de police

Quand on commence à voir que ça a un impact négatif assez sérieux sur la communauté, sur les commerces, sur [la capacité] de la Ville d’opérer dans une situation assez normale [...], je pense que ça a [franchi] la ligne , dit-il au cours d’une entrevue à l’émission Sur le vif.

M. Bordeleau souligne que la manifestation de camionneurs et de supporteurs s’est déroulée plutôt pacifiquement, durant le week-end. Or, le fait que plusieurs poursuivent la mobilisation, plusieurs jours plus tard, cause de sérieux problèmes, affirme-t-il.

On voit, présentement, des aspects positifs [considérant] le nombre de camionneurs et de manifestants à Ottawa [qui] commence à se réduire graduellement. Mais ça prend beaucoup de temps , nuance l’ancien chef de police.

Il relève également que des incidents à caractère haineux ont été rapportés depuis l’arrivée des convois de camionneurs.

« C’est une occupation qui doit cesser. » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef du Service de police d'Ottawa

S’il est d’avis que la mobilisation doit cesser, il croit que le Service de police d'Ottawa SPO doit maintenir son approche de tenter de trouver une solution négociée pour le départ des manifestants toujours présents.

Si le chef décide d'intervenir avec une [intensification dans] l’application de la loi et de faire des arrestations, d’enlever des véhicules avec des camions de remorque, s’il fait ça trop rapidement, avec le nombre de manifestants qui demeurent dans la ville, je pense que le risque de violence et de blessures monte[ra] rapidement.

Selon lui, la Ville d'Ottawa, le SPO et leurs partenaire n'ont jamais eu, auparavant, à faire face à un mobilisation d'une telle ampleur et avec les mêmes « dynamiques ».