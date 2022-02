Mois de l’histoire des Noirs : trois questions à l’acteur Chris Francisque

Dans le cadre de ce mois qui honore l’histoire des Canadiens noirs et de leurs communautés, Chris Francisque a accepté de se livrer sur les oeuvres et les artistes noirs qui l'ont inspiré, en trois questions.

Une personnalité noire que vous admirez?

La chanteuse Beyoncé Photo : Getty Images / Kyle Grillot/AFP/Getty Images

Les gens qui me connaissent savent déjà la réponse : Beyoncé.

Pour moi, elle incarne l’excellence dans toutes les catégories. Il n’y a personne qui chante comme elle, qui danse comme elle. Il n’y a personne qui donne un spectacle comme elle. Je l’ai déjà vue sept fois en spectacle et, à chaque fois, je me demande comment un être humain peut faire tout ça.

Je pense souvent à elle parce que le mot non n'existe pas pour Beyoncé. Chaque fois qu’elle a une idée pour un spectacle trop grand, elle se dit : Je vais m’entourer de gens qui partagent ma vision.

Donc, quand je n’ai pas envie de passer du temps sur une audition ou je pense que c’est un rôle trop difficile pour moi, je pense à elle et je me dis : ben non, je peux le faire!

Une oeuvre créée par un(e) artiste noir(e) qui vous a marqué?

Une scène du film « Black Panther » Photo : Marvel Studios

Le film Black Panther, de Ryan Coogler, qui est un réalisateur noir.

La raison pour laquelle ce film m'a tellement affecté, c'est parce qu'il faut comprendre que nous, les Noirs, on est vraiment habitués à être dépeints avec des stéréotypes négatifs. On dit souvent que les seuls rôles qu'on peut jouer, c'est des esclaves, des bonnes, des trafiquants de drogue.

Alors, quand j’ai vu Black Panther et qu’on était des membres de la royauté, des gens intelligents, des dirigeants, et qu'ils ont vraiment montré la beauté de la diaspora africaine, ça a été un moment vraiment bouleversant pour moi et pour les gens de ma communauté. On ne s’était jamais vraiment vus comme ça, avant, au cinéma.

C’était vraiment un moment très puissant pour moi.

Un(e) artiste noir(e) que vous souhaitez nous faire découvrir?

Le livre « Grands rêveurs » (Big Dreamers) Photo : Danielle Murrell Cox

Akilah Newton. C’est une autrice qui vient de Montréal et qui a écrit Big Dreamers, ou Grands rêveurs.

C'est une série de livres d’activités pour enfants [qui permettent de] découvrir la contribution des Noirs au Canada. C’est un cahier [dans lequel] on peut colorier. Il y a des mots croisés, des mots cachés.

J’aurais tellement aimé apprendre mon histoire de cette façon-là quand j’étais petit. Parce que, quand j’allais à l’école, pendant le mois le Mois de l’histoire des Noirs, je n’apprenais jamais rien sur l’histoire des Noirs.

C’est très important de connaître notre histoire parce que ce n’est pas juste l’histoire des Noirs. C’est aussi l’histoire canadienne.

Au sujet de Chris Francisque

Au théâtre, on a pu voir Chris Francisque dans de nombreuses pièces à Vancouver, notamment dans le No Show, du Théâtre la Seizième, et Superior Donuts, production pour laquelle il a remporté en 2020 le prix Jessie du Meilleur acteur de soutien, un prix reconnaissant l'excellence théâtrale à Vancouver. À la télévision, il a récemment joué dans Gaby Duran and the Unsittables sur The Disney Channel et au cinéma, dans The J Team. Chris fera partie de la distribution d'une pièce de théâtre d'Ensemble Theatre en juin prochain.