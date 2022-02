Rouyn-Noranda songe à aménager des voies cyclables à Évain et Granada

La Ville de Rouyn-Noranda désire faciliter la pratique du vélo à l’extérieur du centre urbain. Elle étudie actuellement la possibilité d'aménager des voies cyclables dans les quartiers d’Évain et de Granada.

En 2018, la Ville a pris l’engagement d’ajouter 41 kilomètres à son réseau cyclable d’ici 2023. L’an dernier, le conseil municipal a adopté un budget pour étendre ce réseau à des quartiers situés en banlieue du centre urbain.

La conseillère municipale du district Évain, Samuelle Ramsay-Houle, soutient que la Ville en est encore à l’étape d’analyse.

Cette année, on va évaluer la faisabilité [de l’ajout de voies cyclables] tant au plan financier que des itinéraires de parcours , précise-t-elle.

Plusieurs moyens

Au cours des dernières années, la Ville a réussi à développer le réseau cyclable principalement grâce à de nouvelles voies réservées aux vélos, à même les différentes rues qu’empruntent les automobilistes.

Cette façon de faire est à nouveau envisagée puisque l’aménagement de pistes cyclables séparées de la circulation automobile engendre plus de coûts et d’enjeux techniques, selon Mme Ramsay-Houle.

Les pistes cyclables sont des projets de plus grande envergure. Ils sont généralement prévus lorsqu’il y a une réfection complète d’une rue, comme ça a été le cas sur l'avenue Murdoch. [...] C’est à ce moment qu’on va y aller avec une configuration complètement refaite , précise-t-elle.

Un engouement bien réel

Le président du conseil d’administration de Vélo Action Rouyn-Noranda, Pierre Gaudreault, estime que la pandémie de COVID-19 a amené plusieurs personnes à reconsidérer leurs façons de se déplacer à travers la ville.

Des gens ont revu leur mode de vie pour retrouver une certaine santé globale. Le vélo est une bonne façon d’y arriver. Partout au Québec, on constate une recrudescence pour le vélo , souligne-t-il.

Pierre Gaudreault note que les municipalités doivent s’assurer que la pratique du vélo soit le plus accessible et simple possible.

Une personne cherche le côté pratique et efficace. Il faut donc des trajets pour qu’il n’y ait pas 56 détours pour se rendre au point de destination voulu , explique-t-il.

La population consultée

La Ville de Rouyn-Noranda tient actuellement une consultation en ligne sur la mobilité durable. À l’aide d’une carte interactive, les citoyens sont invités à cibler des endroits où ils souhaiteraient notamment l’ajout de voies cyclables.

On parle de la mobilité dans son sens large, donc du vélo, mais aussi du déplacement collectif, dont le covoiturage. La consultation va aussi permettre la révision des trajets pour le transport en autobus de ville , spécifie Samuelle Ramsay-Houle.

Un plan de gestion des déplacements devrait d’ailleurs être déposé par l’administration municipale au début de l’an prochain.