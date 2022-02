Manifestation à Ottawa : Le ras-le-bol des résidents se fait sentir

La mobilisation s'est poursuivie, mardi, au centre-ville de la capitale fédérale. Si les manifestants sont moins nombreux que lors du week-end dernier, les klaxons, eux, continuent de crier en continu.

C’est un peu mieux. Samedi, c’était terrible parce qu'ils étaient partout , lance Greg Butler, avant que sa voix ne soit enterrée par des bruits assourdissant de klaxons.

Ce dernier habite à quelques coins de rue du centre-ville. Radio-Canada Ottawa-Gatineau l'a croisé alors qu'il revenait à vélo, bredouille, de la bibliothèque qui était fermée en raison des perturbations dans les rues de la capitale fédérale.

Même son restaurant du coin favori, où il a l’habitude de prendre son café, était fermé, relève-t-il.

Greg Butler, résident d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ils peuvent partir quand ils sont prêts. Et le plus tôt serait le mieux. Nous voulons reprendre le contrôle de notre ville. Ça, c’est sûr , dit-il.

Ils sont plusieurs comme M. Butler en avoir ras-le-bol. Catherine Boucher, présidente de l’Association communautaire du quartier Dalhousie, dit entendre la grogne dans son voisinage.

Catherine Boucher, présidente de l’Association communautaire du quartier Dalhousie, à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Les gens de mon quartier ont souffert et continuent de souffrir. Le bruit est incessant et les klaxons n'en finissent pas. Nos routes sont achalandées [...] et les gens ne peuvent pas se promener. Les gens ne se sentent pas vraiment en sécurité, déplore-t-elle. Il y a eu du dommage et certains manifestants agissent de façon dégueulasse.

Debout devant les camionneurs

Certains Ottaviens excédés ont même décidé de prendre les choses en main pour reprendre le contrôle de leur quartier.

C’est le cas de Marika Morris, Lise Lebon et Andrea Colbert. Les trois femmes racontent avoir tenu tête, lundi, à un camionneur qui menait un vacarme dans leur petite rue d’habitude paisible. Leur confrontation a d’ailleurs été relayée sur les médias sociaux.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Je me suis sentie assez fière. [...] C'était un geste improvisé. Mais nous en avons assez. C'est devenu une occupation, plus une manifestation , confie Andrea Colbert à CBC, mardi.

« C’est en dessous de nos balcons qu’ils vont aux toilettes. C’est dégoûtant. » — Une citation de Andrea Colbert, une résidente exaspérée par la manifestation

Andrea Colbert s'est tenue debout devant un camionneur pour l'empêcher de mener un vacarme dans son quartier habituellement paisible. Photo : Radio-Canada

Pour certains, ce n’est pas tant le fait de manifester qui dérange, mais bien le comportement de certains contestataires.

Rakesh Patel est médecin aux unités des soins intensifs. Lui et une collègue se promènent dans les différents refuges de la capitale fédérale pour apporter leur aide. Ce dernier n’a pas mâché ses mots pour qualifier d’ égocentrique le comportement de certains manifestants qui ont demandé d’être nourris auprès des organismes qui œuvrent pour les personnes en situation d'itinérance à Ottawa.

Rakesh Patel critique le comportement de certains manifestants. Photo : Radio-Canada

C’est de la nourriture destinée aux personnes sans-abri [et non aux] les personnes qui manifestent. Vous nous dites que vous avez lancé une campagne de sociofinancement et amassé 8 millions $. Pourquoi vous venez voler de la nourriture destinée aux personnes sans-abri ? Comment pouvez-vous dire que ce n’est pas de l’égocentrisme ? , lance M. Patel.

Plusieurs élus ont demandé aux manifestants et aux camionneurs de quitter la capitale fédérale. C’est notamment le cas du premier ministre Doug Ford et du maire d’Ottawa, Jim Watson, qui a dit respecter le droit de manifester, mais a aussi souligné que les résidents du centre-ville ont le droit de se sentir en sécurité dans leur quartier.

Par ailleurs, le Service de police d'Ottawa (SPO) doit faire le point sur la situation, mercredi, en début d'après-midi.

Avec les informations de Stu Mills, Rosalie Sinclair et Catherine Morasse