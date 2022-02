Vols de véhicules de luxe : sept arrestations

Un groupe de voleurs aurait volé 28 véhicules de luxe dans des quartiers du nord de Toronto. Le groupe aurait été en activité pendant plusieurs mois et tentait d’expédier les véhicules volés à l’étranger, selon les policiers.

Ceux-ci ont annoncé, mardi, avoir fait sept arrestations dans cette affaire.

Richard Harris, de la police de Toronto, a déclaré qu'une enquête de huit mois avait révélé que les suspects auraient utilisé des armes de poing, des couteaux et un pistolet à impulsion électrique, et dans certains cas des méthodes de distraction pour effectuer des vols à Toronto et dans la région de York.

Selon les policiers, les voitures volées - Lamborghini, McLaren, Rolls Royce, Bentley, Porsche et Mercedes Benz, entre autres - étaient entreposées à l'est de Toronto avant d’être envoyées vers l’étranger.

Les victimes ont été forcées de sortir du véhicule et les clés qu'elles avaient leur ont été prises , a déclaré M. Harris.

La police a publié des vidéos de caméras de sécurité de certains de ces incidents mardi matin.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les policiers affirment avoir récupéré 19 des 28 voitures volées avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada et de la technologie GPS, et une enquête se poursuit pour déterminer où se trouvent les neuf autres véhicules.

Deux des véhicules récupérés ont été trouvés au large des côtes de l'Italie et de Malte, trois d'entre eux ont été trouvés dans le port de Montréal et un autre dans le port de Halifax.

Ces véhicules voyageaient à destination des Émirats arabes unis, selon M. Harris.

Sept suspects ont été arrêtés et font face à plusieurs chefs d'accusation de vol qualifié, de déguisement avec intention et de possession de biens obtenus par des moyens criminels, a indiqué M. Harris, ajoutant que la police est toujours à la recherche d'un autre suspect.

Lauren Pogue, de la police de Toronto, a affirmé que les accusés ne font pas partie de gangs locaux. Il s’agirait, selon elle, d'une organisation complexe.

Avec des informations de La Presse canadienne et de CBC News