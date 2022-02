15 nouvelles places en CPE à Amos

Québec vient de donner son feu vert au projet. Les 15 nouvelles places seront offertes à l’installation de la rue du Carrefour. Cinq de ces places seront réservées à des poupons. Le CPE espère débuter les travaux au printemps pour accueillir les enfants dès l’hiver prochain. Il s’agit d’un projet que l’organisation pouvait supporter financièrement et humainement.

On a réfléchi ici en équipe de gestion et avec le conseil d’administration. On sait qu’il y a beaucoup d’attente. Sauf qu’on est dans le contexte d’une grave pénurie de main-d'œuvre et qu’on a des éducatrices qui s’approchent de leur retraite. On voulait répondre aux besoins de la population tout en étant réalistes dans le contexte. Les places en pouponnière, c’est parce qu’on sait que les parents attendent après ça. C’est un risque calculé et on est bien contents , explique la directrice générale Isabelle Girard.

Pour l’hiver prochain

Cet agrandissement portera à 75 le nombre de places à l’installation de la rue du Carrefour. L’installation de la 6e Rue Ouest en compte 72. Le projet créera trois postes d’éducatrices et permettra d’améliorer l’aire de jeu. Le CPE espère lancer la construction au printemps pour accueillir les enfants dès l’hiver prochain.

L'installation de la rue du Carrefour du CPE Arlequin et Colombine à Amos offrira 15 places supplémentaires. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On ne connaît pas encore les délais, mais on pense que ça va aller plus vite que lors des appels de projets de 2011-2012, où il y avait beaucoup de lenteur administrative. L’objectif, c’est d’ouvrir l’hiver prochain. Il s’agira de savoir coordonner les travaux pour qu’on puisse continuer d’être ouverts, qu’il n’y ait pas de bris de services pendant la construction , fait valoir Mme Girard.

Répondre aux besoins

Le maire d’Amos Sébastien D’Astous se réjouit de voir un premier projet prendre forme pour répondre aux besoins criants de places en garderie.

C’est une excellente nouvelle. Ils ont répondu à notre cri du cœur que ça prend des places en garderie. Ils ont regardé ce qu'ils pouvaient faire. Et avec la disponibilité et la configuration du terrain, 15 places c’est quand même pour nous une excellente nouvelle. On a hâte de voir à quelle vitesse on va être en mesure d’avoir le financement et réaliser ces 15 places , affirme-t-il.

Le maire D’Astous souligne qu’il poursuit le travail pour doter le territoire de 180 nouvelles places en garderie, comme il s’y était engagé lors de la dernière campagne électorale.