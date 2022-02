Nouvelles dates pour le Winterruption, de Saskatoon

Le festival aura lieu durant la période du 31 mars au 10 avril dans la Ville des Ponts.

Parmi les artistes invités, on retient la présence de Morgan McMichaels, de The Sadies (en collaboration avec The Garrys), de TOPS et de DijahSB.

La programmation contient également la production autochtone Stories In Time, des numéros de drag, du théâtre et des activités de plein air.

Les événements seront répartis sur quatre sites, soit au théâtre Broadway, au Amigos Cantina, à la taverne Black Cat et au centre culturel The Refinery.

Il sera possible de se procurer les billets à partir de vendredi, à midi.