Saint-Barnabé: vers une suspension du directeur général?

Les conseillers municipaux André Bertrand et Mario Massicotte ont convié le reste de l’équipe à une séance extraordinaire du conseil, au cours de laquelle les élus devront statuer, jeudi, sur l'avenir de Martin Beaudry. Il sera proposé de le suspendre durant le processus visant à mesurer ses compétences et de boucler sans lui le budget de la municipalité.

L’ordre du jour prévoit aussi le changement des signatures exigées pour les effets bancaires et autres documents de la municipalité.

Une séance houleuse

Lors de la séance du conseil de lundi soir (31 janvier), des discussions animées autour du budget ont forcé le maire à interrompre momentanément les travaux. Deux élus auraient quitté la table de façon prématurée. La proposition qui suggérait l'embauche d'un consultant externe pour boucler le budget de la municipalité a été rejetée.

Les séances du conseil municipal se tiennent actuellement sans la présence des citoyens en raison de la pandémie. Un enregistrement audio des travaux du conseil sera toutefois mis en ligne sur le site web de la ville au cours des prochaines heures, nous dit-on.

Une question de compétence?

Quatre sources distinctes ont affirmé à Radio-Canada ne pas avoir été surprises de voir la municipalité dépasser la date butoir du 31 janvier. L'an dernier, monsieur Beaudry n'avait pas été en mesure de livrer sans accompagnement le budget 2021.

Il rentrait en poste; c'est quand même beaucoup de choses à comprendre en même temps et à gérer. Il y a eu des gens qui ont aidé, mais qui ont quitté parce que ça n'allait pas bien les relations de travail avec le directeur, ce n'était pas facile , raconte l'ancien maire Michel Lemay.

Julie Bordeleau est l'une des six employées qui ont quitté la municipalité dans les mois qui ont suivi l'arrivée de Martin Beaudry. L'ancienne secrétaire commis-comptable de la municipalité affirme que la gestion de l'actuel directeur général est l'unique raison de son départ.

Selon elle, les tâches de comptabilité qui auraient dû être effectuées par monsieur Beaudry lui étaient systématiquement déléguées ou données en sous-traitance.

Lors de son embauche, il a été clairement indiqué que Martin Beaudry devait suivre six cours de certification offerts par l’Association des directeurs municipaux du Québec dans les meilleurs délais. C’est ce qu’on peut lire dans le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 19 août 2020.

Il nous a cependant été impossible de confirmer si à ce jour, les formations ont été dûment complétées.

Michel Lemay avait prévenu le conseil municipal

En janvier 2021, monsieur Lemay avait partagé ses interrogations au reste du conseil municipal.

Normalement un poste aussi important, c'est une probation d'environ six mois. On s'est entendu pour que la probation finisse après le budget terminé. Ça menait au début janvier. Au début janvier, j'ai informé mes collègues qu'on devrait repousser la permanence et aller en évaluation. J'étais au bureau tous les jours et j'étais conscient qu'il y avait des lacunes importantes et qu'il y avait des choses à améliorer s'il voulait être capable de gérer ce poste-là. Monsieur Laverdière (NDLR: l'actuel maire qui était conseiller à ce moment) a été l'un des premiers à voter contre.

Monsieur Beaudry avait alors obtenu sa permanence.