Briser la solitude autour d’un café aux Promenades du boulevard Wallberg

Pour certains clients qui fréquentent le centre commercial, les Promenades du boulevard Wallberg représentent bien plus qu’un endroit où casser la croûte. Il s’agit également d’un milieu de vie social.

Le dernier mois a été difficile pour plusieurs habitués. Ça fait du social et ça en prend du social pour tout le monde, dans toutes les petites villes, tous les villages. C'est un moment de repos et de répit surtout , raconte Michel St-Gelais, rencontré dans le centre commercial.

Ce réseau social tissé au fil des années recèle plusieurs histoires. Moi, j'ai connu ma conjointe anciennement ici, dans le centre d'achat , ajoute M. St-Gelais.

Michel St-Gelais et son ami Claude Guay sont des clients réguliers aux Promenades du boulevard Wallberg. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Claude Guay et Marc Brassard ont également tissé des liens dans le centre commercial. On s'est retrouvé en se parlant de même, par hasard , souligne Claude Guay.

Ils ne s’étaient alors pas vus depuis plusieurs années. On a commencé par essayer de se reconnaître. On avait tellement changé , lance M. Brassard.

Claude Guay et Marc Brassard, des amis d'enfance, se sont retrouvés des dizaines d'années plus tard au centre commercial. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Johanne Chiquette, propriétaire du Restaurant Chez Jozanne, situé dans le centre commercial, a elle aussi tissé des liens avec ses clients au fil des années.

« Ça fait 32 ans que je travaille ici et je les connais tous. C'est quasiment des mononcles, des matantes, des petits frères, des petites soeurs. » — Une citation de Johanne Chiquette

Un avenir incertain

Dans les dernières années, de nombreuses boutiques du centre commercial ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, l'entreprise se retrouve en difficultés financières.

De nombreux commerces des Promenades du boulevard Wallberg ont fermé leurs portes au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Présentement, les Promenades du boulevard sont sous séquestre, explique le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy. On sait que le séquestre a mis en vente les Promenades du boulevard.

Les offres pour l'achat de l’immeuble se termineront le 16 février. Déjà, quatre acheteurs potentiels privés se sont montrés intéressés. L'avenir du centre commercial est donc incertain.

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Je ne pense pas qu'on va passer le bulldozer présentement dans le centre commercial, indique André Guy. On va garder quand même le caractère commercial. Par contre, il y a un facteur très important qui est économique : pour qu'un commerce vienne s'installer, il faut qu'il y ait de l'attraction et qu'il y ait de l'achalandage, et que financièrement, ce soit rentable.

D’après un reportage de Romy Boutin St-Pierre