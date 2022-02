Les basketteuses universitaires canadiennes s’unissent contre le cancer du sein

Sur le terrain, les basketteuses des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et des Ravens de l’Université de Carleton se livrent des luttes âprement disputées. La rivalité et l’esprit de compétition ne prennent pas congé lorsqu’il est également le temps d’amasser de l’argent pour une bonne cause.

Depuis 15 ans, les programmes de basketball féminin des universités canadiennes amassent des dons pour les initiatives de lutte contre le cancer du sein de la Société canadienne du cancer.

Cette année, en Ontario, ce sont les Ravens qui ont terminé la campagne de financement au sommet, avec une récolte de 4968,84 $.

C’est vraiment quelque chose qui nous motive. Chaque année, on met le paquet. Ça nous permet de développer notre chimie d’équipe et de faire avancer la recherche , a affirmé Océane Kounkou, qui évolue à la position de garde pour l’Université Carleton.

Océane Kounkou a commencé son stage universitaire à Buffalo avant de transférer à Carleton (archives). Photo : Marc Lafleur / Carleton Ravens

Du côté des Gee-Gees, les joueuses ont récolté 1049,99 $, ce qui représente la moitié de leur objectif initial de 2000 $. Cette cagnotte leur permet de pointer au septième rang des universités ontariennes.

Le cancer touche beaucoup de joueuses à travers notre équipe. Ça nous touche beaucoup. C’est important d’y participer , a mentionné la garde Brigitte Lefebvre-Okankwu.

Brigitte Lefebvre-Okankwu passera l'été en Australie pour sa deuxième saison professionnelle (archives). Photo : Courtoisie: Brigitte Lefebvre-Okankwu

Sa coéquipière Melina De Iulio, une attaquante, s’est distinguée en amassant plus de 700 $ pour cette cause qui lui tient énormément à cœur. L’été dernier, elle s’est rasée la tête et a offert sa crinière à Dons de cheveux Ottawa. En octobre, elle a choisi d’aller encore plus loin en faisant teindre ses cheveux en rose.

Quand ma mère et les autres membres de ma famille ont eu le cancer, nous avons reçu beaucoup d’aide. Pour moi, c’est une façon de redonner. C’est important. C’est très personnel , a expliqué Melina De Iulio.

En octobre dernier, Melina De Iulio a choisi de teindre ses cheveux en rose et d'y ajouter le ruban (archives). Photo : tirée de Instagram/melina.deiulio

« La lutte contre le cancer ne se fait pas seulement en octobre ou pendant cette campagne. Elle dure 365 jours par année. C’est important de poursuivre la conversation. » — Une citation de Melina De Iulio, attaquante, Gee-Gees de l’Université d’Ottawa

Une éternelle rivalité

Océane Kounkou, des Ravens, ne le cache pas : ses coéquipières et elle sont très fières d’avoir battu les Gee-Gees dans cette collecte : On ne va pas se mentir : on est des athlètes, on est compétitives et on veut gagner! , a-t-elle répondu avec un grand sourire.

Sur une note plus sérieuse, elle a tenu à mettre en lumière ce qui est réellement important : La cause. Le cancer, ça touche tout le monde, de près ou de loin. On est contentes de pouvoir y contribuer.

Originaire de Gatineau, Océane Kounkou a quitté la maison à 16 ans pour jouer au Collège Dawson, à Montréal (archives). Photo : Valerie Wutti / Ravens de Carleton

Néanmoins, elle a assuré qu’elle allait rappeler cette victoire à Brigitte Lefebvre-Okankwu, son amie dans la vie de tous les jours et sa rivale sur le parquet de basketball.

On va leur laisser la victoire cette année. Habituellement, c’est nous qui gagnons, mais on va se reprendre dans les années à venir , a rétorqué Brigitte Lefebvre-Okankwu avec le sourire.

La principale intéressée espère pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce le 18 février. Ce jour-là, les basketteuses des deux programmes universitaires d’Ottawa vont en découdre pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Brigitte Lefebvre-Okankwu ne sait toujours pas si elle disputera une cinquième saison universitaire l'année prochaine (archives). Photo : Courtoisie: Brigitte Lefebvre-Okankwu

Après près d’un mois à devoir s’entraîner à la maison, tous les étudiants-athlètes de l’Ontario ont pu reprendre l’entraînement, lundi, en prévision d’un retour à la compétition.

On doit s’ajuster un peu, car on n’a pas eu l’occasion de lancer beaucoup de ballons au cours du dernier mois. On est vraiment motivées pour la fin de la saison , a juré Océane Kounkou, pour qui il s’agit d’un retour à la maison après avoir fait son cégep à Montréal et ses deux premières saisons universitaires à Buffalo, aux États-Unis.

« Je suis tellement contente que mes parents et mes amis puissent me voir jouer. C’est la meilleure sensation possible. Je ne peux même pas la décrire. » — Une citation de Océane Kounkou, garde, Ravens de l’Université Carleton

Quant à Brigitte Lefebvre-Okankwu, les prochains mois sont déjà réglés au quart de tour. Elle veut conclure sa quatrième saison avec les Gee-Gees sur une bonne note avant de s’envoler vers l’Australie pour sa deuxième aventure professionnelle, après avoir dominé ses adversaires aux Émirats arabes unis.