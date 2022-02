La manifestation des camionneurs force le CNA et certains musées à rester fermés

Le Centre national des arts (CNA), ainsi que les Musées canadiens de l’histoire, de la guerre et de la nature reportent leur réouverture à la semaine prochaine, en raison de l’actuelle manifestation des camionneurs.

Le Centre national des Arts d'Ottawa CNA devait accueillir de nouveau le public à compter de jeudi soir. Les trois spectacles musicaux initialement prévus à l’horaire d’ici au 11 février sont donc repoussés. C’est notamment le cas de celui des auteurs-compositeurs-interprètes Geneviève et Alain, qui devaient monter sur la scène de la Quatrième Salle le 4 février. Leur prestation aura lieu le 24 février.

Quant aux représentations de la pièce The Last Epistle of Tightrope Time, du 4 au 12 février, elles sont annulées.

De leur côté, les musées peuvent rouvrir leurs portes dès mercredi matin, étant donné la levée des restrictions du gouvernement de l’Ontario.

Or, le Musée canadien de la nature demeurera fermé jusqu’au 9 février, a-t-on annoncé par voie de communiqué, mardi après-midi. Même chose pour les Musées canadiens de l’histoire et de la guerre.

Ces décisions ont été prises en raison de préoccupations liées à l’accès et à la sécurité des visiteurs et du personnel dans la foulée de la congestion et des manifestations au centre-ville d’Ottawa.

