Un 14 février attendu avec joie pour les amoureux des gyms

Cette troisième réouverture en deux ans, les gestionnaires de gyms du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'attendaient impatiemment, même s’ils seront limités à 50 % de leur capacité. Le port du masque sera aussi obligatoire.

Je n'en croyais pas mes yeux, on se crée des attentes. On pense, on espère, puis ce matin, c'est vraiment la date officielle , a raconté Karen Gagnon, directrice générale de Physico-Regain, à Alma.

Ce matin, j'ai crié dans le bureau : "Yes, on recommence!” , s’est exclamée aussi Marie-Josée Bouchard, entraîneuse privée.

Marie-Josée Bouchard offre des cours de Tabata à une trentaine de femmes à Saint-Bruno. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le gouvernement permet la réouverture des salles d'entraînement et la reprise des sports pour adultes à compter du 14 février, mais la fermeture de près de deux mois a eu un impact sur la fidélité des clients.

Ça fait comme les deux autres fermetures qu'on a eues avant, on a perdu des membres, peut-être à cause de la maladie, ils ont carrément changé de sport ou malheureusement ils ont carrément arrêté de s'entraîner. Nous, notre défi, ça va être d'aller rechercher ces gens-là , a exprimé Karen Gagnon.

Afin de conserver leurs membres, plusieurs ont opté pour une offre de cours virtuels.

Je sens qu'il y en a qui ont des craintes de côtoyer et d'être proches des gens même si on respecte la distanciation. [...] Il y a aussi des gens qui ont trouvé leur bonheur à pratiquer à la maison, je pense que ça a juste ouvert les portes à une autre possibilité , a avancé Virginie Chabot, propriétaire de Namasté studio, également à Alma.

Toutefois, poursuit Virginie Chabot, basculer en ligne ne permet pas de garder tout le monde, en raison d’un accès inégal pour tous à la technologie. Même si on a une offre en ligne qui est super intéressante, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui a accès à une connexion Internet qui est stable, ce n'est pas tout le monde aussi qui a accès à un endroit qui est calme, qui est ressourçant comme un studio peut l'être , a-t-elle mentionné.

Les mesures sanitaires sont affichées bien en évidence au Physico-Regain. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

De son côté, même si l’entraîneuse privée Marie-Josée Bouchard a connu une hausse de sa clientèle grâce aux séances en ligne, elle a hâte de reprendre ses cours de Tabata au centre sportif Samuel-Gagnon de Saint-Bruno.

En vrai, on peut corriger les gens, ils font un squat ou peu importe l'exercice qu'ils vont faire, je peux prendre le temps de les corriger. En ligne, je ne les vois pas. Je leur dis : "Là, regardez-vous dans le miroir, essayez de faire l'exercice correctement". Je suis tannante, je vais plus pousser, mais en salle je vais me promener. C'est une grosse différence. Ce n'est pas pareil. On va crier, on va danser en salle tandis que là tu arrives chez vous, tu te sens seule , a-t-elle enchaîné .

Les salles d'entraînement pourront rouvrir à partir du 14 février. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La réouverture des salles d'entraînement permettra de socialiser tout en bougeant. Une façon d'entretenir le corps et l'esprit.

Il faut protéger les gens dans les hôpitaux, mais tout le reste autour que nous soyons tous malades mentalement et physiquement, je pense que ce n'est pas mieux. Je pense que l'on doit atteindre un équilibre. Nous, on va faire notre part pour que tout se déroule bien dans les règles de sécurité du COVID , a souligné Karen Gagnon.

Les amoureux du conditionnement physique pourront donc renouer avec leur passion le jour de la Saint-Valentin.

D’après un reportage de Laurie Gobeil