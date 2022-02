Sylvain Roy enfile ses lunettes de sociologue pour la session parlementaire

L’ancien député du Parti québécois (PQ), devenu indépendant en juin dernier, entame la dernière étape de son troisième mandat avant la campagne électorale de l’automne.

Député de Bonaventure depuis 10 ans, Sylvain Roy fera connaître sa décision sur son avenir politique au printemps.

M. Roy a indiqué qu’il attendrait le dépôt du rapport de la vérificatrice générale sur la gestion du CISSS de la Gaspésie avant de prendre une décision sur son avenir politique. Le rapport est attendu en mars prochain.

Le député continuera au cours des prochains mois de faire des soins de santé dans sa circonscription, notamment dans le secteur ouest, son principal cheval de bataille.

Parmi les dossiers locaux, Sylvain Roy entend intervenir pour défendre l’accès à la rivière Bonaventure pour la population.

Deux litiges sont devant les tribunaux. Cime Aventures a déposé une requête visant à faire annuler l’entente signée l’été dernier avec le ministère de la Faune. Cette entente limite entre autres le nombre d’embarcations quotidiennes que l’entreprise peut mettre à l’eau.

Puis, l’été dernier, la pourvoirie du Camp Bonaventure a déposé un recours civil pour que la plage située sur sa propriété ne soit plus exploitée par l’entreprise Le Malin de la rivière Bonaventure.

La plage du Malin de la rivière Bonaventure est fréquentée par les résidents et les touristes depuis plusieurs années (archives).

Sylvain Roy estime que malgré la judiciarisation du dossier, certains principes doivent être défendus. S’il y a un dossier important pour moi, c’est bien l’accès au plan d’eau , commente l’ancien porte-parole du Parti québécois PQ en matière de chasse et de pêche.

Le député promet d’intervenir malgré la judiciarisation du processus. Politiquement la population a le droit de donner son point de vue. Il y a des principes de base qui doivent être appliqués et je vais m’assurer qu’ils soient appliqués.

Sylvain Roy se dit aussi interpellé par la situation des camionneurs forestiers. Leurs coûts d’assurance ont triplé au cours des dernières années et les coûts d’essence ont augmenté de manière faramineuse, explique le député.

Les travailleurs forestiers, ce ne sont pas des gens qui font partie de l’actualité , observe Sylvain Roy.

M. Roy note que les agriculteurs sont aussi aux prises avec des enjeux similaires. C'est comme dans la forêt, dit-il, où les travailleurs ne profitent pas de l’augmentation du prix du bois d'œuvre, les agriculteurs ne reçoivent pas de revenus supplémentaires malgré la hausse du coût des aliments. Ces gens travaillent de plus en plus fort, mais ne voient pas augmenter leur part de manière significative. Il y a une iniquité du partage, là-dedans, qui doit être dénoncée.

« Si on veut assurer la pérennité de l’agriculture en Gaspésie, il faut s'assurer qu’ils [les agriculteurs] aient des revenus décents et non pas seulement des travailleurs de rue pour les empêcher d’être dépressifs. »