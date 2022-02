Le procès de la policière Stéphanie Dorval s’ouvre à Val-d’Or

Les gestes reprochés à l’agente de la Sûreté du Québec, qui concernent une victime d’origine autochtone, remontent au 14 septembre 2019. Ils sont survenus à la suite d’une intervention musclée dans un appartement de la 16e Rue à Val-d’Or.

Le procès s’est amorcé avec le témoignage d’un homme qui a capté sur vidéo les derniers moments de l’intervention policière, à partir de la fenêtre de son appartement du 2e étage. Alors que des collègues tentent de compléter l’arrestation en embarquant un individu dans l’auto-patrouille, on y voit l'agente Dorval contourner le véhicule pour se diriger vers un autre homme qui se tenait tout près et filmait l’arrestation.

La vidéo permet ensuite de voir Stéphanie Dorval agripper le téléphone des mains de l’homme pour ensuite l’échapper, le ramasser et aller le porter dans son véhicule.

Selon le témoin, qui est aussi le beau-frère de la victime, la jambe de la policière pourrait avoir touché celle de la victime lors de l’action.

La policière Stéphanie Dorval. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le tribunal a aussi visionné la vidéo de plus de six minutes filmée par la victime elle-même. On y voit l’agente Dorval tenter difficilement de maîtriser une individu au sol à l’intérieur de l’immeuble à logements, avec l’aide d’un paramédic. À la toute fin de la vidéo, elle se dirige vers l’homme qui la filmait et l’avise qu’elle va détenir son cellulaire comme preuve.

Appelée à témoigner en après-midi, la policière Christine Paquette, qui a aussi participé à l’intervention, a décrit le climat de tension qui régnait à l’extérieur de l’immeuble, alors que les agents tentaient de contenir l’individu en crise. Elle dit avoir été ennuyée par la présence de l’homme qui filmait tout juste derrière elle.

Ce n’est pas le fait qu’il filmait qui me dérangeait, mais plutôt qu’il était vraiment proche et dans mon dos. Pour une question de sécurité, on ne peut pas endurer ça. Je me rappelle lui avoir dit de se tasser. J’ai aussi vu l’agente Dorval tourner autour de l’auto pour gérer ça. Je n’ai pas tout vu ce qui est arrivé, mais je l'ai plus tard vu avec un téléphone à la main , a affirmé la policière Christine Paquette.

Présidé par la juge Anne-Marie Jacques, le procès est prévu pour une durée de quatre jours.

La poursuite, représentée par Me Claudia Carbonneau, doit faire entendre six témoins au total, dont la victime, qui se présentera devant le tribunal mercredi.

Stéphanie Dorval est pour sa part représentée par Me Nadine Touma.