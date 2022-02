Il lui a fallu 8 ans pour construire sa maison en conteneurs

La structure rouge et grise inhabituelle est en fait la maison de Geoffrey Young et a pris environ huit ans à construire.

Après un an à y vivre, il songe déjà à la modifier pour faire place à un nouveau bébé. Mais selon lui, ce type de construction a l’avantage de faciliter tout aménagement.

J'ai cherché à construire l'endroit le plus adaptable et le plus intéressant possible dans les limites du budget , déclare M. Young.

L'intérieur de la maison est principalement composé de cloisons sèches avec des finitions modernes, mais le propriétaire a laissé les murs du conteneur exposés à certains endroits. Photo : Photo fournie par Geoffrey Young

Les murs extérieurs de la construction à huit conteneurs sont porteurs, tandis que les murs intérieurs peuvent être coupés et déplacés vers un nouvel endroit à l'aide de cloisons sèches.

Pour planifier l'arrivée de son nouveau bébé, il envisage de transformer une chambre spacieuse en forme de L en deux chambres plus petites.

Le point sous-jacent de tout cela est d'amener les gens à considérer les constructions qui les entourent et comment cela les affecte, eux et leur vie. Aussi, juste pour enflammer l'imagination sur ce que peut être l'espace de vie , dit-il.

La maison dispose de beaucoup de lumière naturelle et d'une vue sur Hamilton. Photo : Photo fournie par Geoffrey Young

Dans sa configuration actuelle, la maison de six pièces est répartie sur trois étages, un sous-sol en béton traditionnel avec deux niveaux de conteneurs empilés au-dessus.

Un coût de plus de 800 000 $

Alors qu'une grande partie de l'intérieur de la maison utilise des cloisons sèches et a l'air moderne et familier, Geoffrey Young a laissé certains des murs du conteneur visibles, par effet de style.

En huit ans de construction, la maison a coûté entre 700 000 $ et 750 000 $ et est située sur l’avenue Arkledun, qui offre de superbes vues sur Hamilton, au nord.

Il a également acheté le terrain à la Ville pour 100 000 $.

Plusieurs autres conteneurs pourraient être ajoutés au sommet à l'avenir pour créer un bâtiment plus haut, voire plus d'appartements, mais la structure nécessiterait probablement un renforcement supplémentaire.

Si le propriétaire a eu recours à beaucoup d'aide professionnelle en cours de route, il a appris à encadrer, à installer des revêtements de sol et à accrocher des cloisons sèches lors de la construction de la maison, où il vit avec sa conjointe, leur enfant et un locataire.

La Ville est difficile à gérer , déclare le propriétaire

Il dit qu'il a aussi beaucoup à apprendre sur les relations avec la Ville, un processus qui, selon lui, a ajouté beaucoup de temps à ce qu'il avait initialement prévu pour le projet.

C'est une municipalité vraiment difficile à gérer , déclare Young. En entrant, j'avais l'impression que ce serait une collaboration entre moi et la Ville… et ça n'a pas fonctionné comme ça.

La maison est composée de quatre conteneurs, posés côte à côte, pour chaque étage au-dessus de la fondation. Photo : Photo fournie par Geoffrey Young

M. Young assure que les allers-retours avec les services municipaux ont ajouté beaucoup de coûts et beaucoup de temps .

Le service de planification de la Ville affirme que le processus de permis de construire s'était déroulé sur environ trois mois, ce qui est courant, mais n'indique pas le temps qu'il a fallu au projet de M. Young pour obtenir l'approbation du plan du site ou tout autre permis nécessaire.

La porte-parole Michelle Shantz déclare que le caractère unique du projet n'a pas affecté la durée du processus.

Le processus de demande de permis de construire ne change pas en fonction de la complexité/unicité de la maison à construire , écrit-elle dans un courriel mardi.

La maison attire les regards, selon le propriétaire

Maintenant qu'il a terminé son projet, le propriétaire dit qu'il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il pourrait obtenir pour cette maison unique et ses 3600 pieds carrés (environ 330 mètres carrés) d'espace habitable en grande partie à aire ouverte, s'il la mettait sur le marché.

On a parcouru un long chemin depuis l'époque où le terrain n'était qu'une propriété municipale abandonnée, où gisaient les restes d’une maison consumée par un incendie.

Selon Geoffrey Young, les passants s'arrêtent constamment pour prendre des photos du bâtiment et de sa conception originale.