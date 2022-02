Une première BD pour une illustratrice estrienne

Je ne sais pas ce qui va en ressortir, si ça va être une bombe, si ça va être publiable, mais c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer. De porter mes propres messages , explique Delphie Côté-Lacroix.

Pour son premier roman graphique, l'Estrienne de 32 ans souhaitait aborder les relations amoureuses.

Je suis vraiment fascinée par les relations romantiques, amicales. La place qu'elles prennent dans la société. Les alternatives qu'il y a au couple traditionnel monogame , affirme la jeune trentenaire.

Le septième étage et demi

Sa plus récente collaboration s'est faite avec l'autrice Suzanne Aubry, qui signait son premier livre jeunesse Le septième étage et demi, portant sur l'histoire de Camille, 13 ans, dont la mère est atteinte de leucémie. Quand Delphie reçoit le manuscrit, elle le lit d'une traite. J'ai eu besoin d'aller chercher ma boîte de mouchoirs. C'est un texte qui m'a vraiment émue, touchée .

Delphie choisit d'ailleurs d'illustrer des histoires engagées, avec une portée sociale.

Le livre Le septième étage et demi a été écrit par Suzanne Aubry, et illustré par Delphie Côté-Lacroix. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L'appel qui change tout

J'avais pas l'ambition d'illustrer des livres du tout! lance l'illustratrice. Pourtant, depuis 2016, force est de constater qu'elle illustre et s'illustre.

L'artiste, originaire de Windsor, a étudié le graphisme au Cégep de Sherbrooke. Son ambition était alors de réaliser de l'illustration éditoriale, notamment pour de grands magazines. Le monde de l'édition l'intéressait bien peu, en fait. Quand elle reçoit une proposition des éditions Québec Amérique, pour le livre Florence et Léon, écrit par Simon Boulerice, elle change toutefois son fusil d'épaule. Sa signature unique, ses illustrations à la fois actuelles et touchantes sont aujourd'hui fort courues.

Elle illustre notamment Simone Simoneau, chronique d'une femme en politique, qu'elle co-scénarise avec Valérie Plante. On lui doit également la couverture des deux romans de Julie Myre-Bisaillon, et plus récemment, les dessins du vidéoclip Parfait Noël, de Béatrice Martin alias Coeur de pirate.

Prix du Gouverneur général, ça change une vie?

Delphie remporte, en 2019, le Prix du Gouverneur général grâce à Jack et le temps perdu, un magnifique bouquin écrit par Stéphanie Lapointe. Cette prestigieuse récompense représente évidemment une reconnaissance. Ça aide à enlever une couche au syndrome de l'imposteur!

Les propositions sont plus nombreuses, même si elle ne peut vivre entièrement de ce métier.