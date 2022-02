Les spiritueux sans alcool prennent de plus en plus de place

Ce sont des bouteilles aux allures de vrais spiritueux, avec des noms, mais aussi des couleurs à s’y méprendre et des odeurs qui trompent les sens.

Ces spiritueux sans alcool se multiplient sur les tablettes des épiceries et de la SAQ. Les ventes ne cessent d’augmenter. Aux États-Unis, par exemple, elles représentent 350 millions de dollars et une augmentation de 10 à 30 % annuellement selon les catégories, affirme le professeur titulaire en marketing alimentaire à l’Université Concordia Jordan LeBel.

Auparavant, les marques essayaient de se différencier pour faire valoir aux consommateurs ce qu'elles avaient enlevé au produit, que ce soit le taux d'alcool ou la quantité de sucre, mais maintenant, on n'est plus dans cette logique. Les fabricants vont même jusqu’à imiter et copier le produit traditionnel alcoolisé, explique le professeur LeBel.

Ce sont des produits ludiques et inclusifs qui permettent de trinquer autour d’une tablée avec des amis qui consomment de l'alcool , précise Valérian Roy, cofondateur du premier gin sans alcool québécois.

Le HP Juniper est le premier gin sans alcool québécois. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

C’est en voyant ces produits sur le marché européen que ce grand amateur de gins a décidé de produire sa propre version d’un gin sans alcool québécois, le HP Juniper. Depuis, il propose trois versions différentes aux saveurs classiques de gin, d’agrumes et florales.

Plusieurs marques de gins et autres spiritueux sans alcool sur le marché sont fabriquées par distillation. Ce n’est pas un produit désalcoolisé , affirme Valérian Roy. Il était très important pour lui d'avoir les mêmes ingrédients, équipements et procédés de fabrication que ceux utilisés dans la création des spiritueux et des gins conventionnels.

« On utilise un alambic en cuivre dans lequel on distille les aromates botaniques naturels comme la baie de genévrier, l'ingrédient essentiel à la fabrication du gin. Notre distillation permet de concentrer les saveurs, les arômes et tous les goûts que l’on retrouve dans un spiritueux aux aromates botaniques de gin. » — Une citation de Valérian Roy, cofondateur, HP Juniper

Rose Simard estime que les spiritueux sans alcool ne sont pas de fins produits de dégustation. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Rose Simard, mixologue et autrice de deux livres au sujet des cocktails au Québec, croit que ces spiritueux sans alcool ne sont pas de fins produits de dégustation. Il n'y a pas la chaleur que l'alcool procure en bouche. Il n’y a pas non plus la sensation huileuse et la texture, étant un produit à base d'eau.

Elle suggère de retrouver les caractéristiques que l’on aime dans une boisson, que ce soit l'amertume, la baie de genévrier, etc., et d’utiliser cette boisson pour faire des mélanges pour des cocktails sans alcool.

« Je trouve que c'est une façon facile d'amener un peu de complexité à nos cocktails sans alcool et aussi de réveiller notre créativité. » — Une citation de Rose Simard, mixologue et autrice

Certaines boissons sans alcool peuvent parfois surprendre. J'étais très intriguée par la vodka sans alcool parce que je ne suis pas certaine de comprendre l'intérêt d'un produit neutre! La vodka est un alcool neutre, sans goût et saveur , explique Rose Simard.

La vodka en question avait un goût très piquant, selon la spécialiste. Les fabricants de ces spiritueux sans alcool tentent de reproduire l’effet de l’alcool avec des aromates qui donnent du piquant, comme par exemple du poivre, des piments, des poivrons, qui procurent une sensation de brûlure en bouche. Mais parfois d’autres boissons peuvent nous sembler plutôt fades et goûter l’eau aromatisée , ajoute Rose.

Les bouteilles de spiritueux sans alcool doivent obligatoirement afficher la liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Contrairement aux versions alcoolisées, les entreprises doivent obligatoirement afficher sur la bouteille la liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive. Dans l’ensemble, le premier ingrédient est de l’eau. Certaines marques ajoutent du sucre, comme pour l’amaretto ou les apéritifs, mais la plupart contiennent peu ou pas de calories.

Souvent, les recettes de cocktails sans alcool suggèrent d’utiliser des jus ou des infusions sucrées. Ces boissons permettent d’obtenir un ratio de liquide intéressant dans notre verre sans ajouter beaucoup de sucre , précise Rose Simard.

Différentes raisons nous incitent à la sobriété et on peut être tenté de se tourner vers ces options qui sont souvent perçues comme étant plus santé et plus socialement acceptables, affirme Jordan LeBel.

L'acceptation sociale

On a commencé à détruire ce mythe que les gens qui ne boivent pas sont des casseux de party, si vous me passez l'expression, remarque l'ex-directeur d'Éduc’alcool Hubert Sacy. Quelqu'un qui a décidé de ne pas boire n'a pas à se justifier de ne pas boire. Quand quelqu'un ne fume pas, est-ce qu’on lui demande pourquoi tu ne fumes pas? Et l’une des grandes recommandations qu'il faut faire, c'est donner le choix aux gens qui ne veulent pas boire d'alcool.

Parmi les phénomènes qui ont contribué à créer cet engouement pour les boissons sans alcool, il y a tous les mouvements de sobriété volontaire, comme janvier sec en Angleterre ou ici, le mois de février sans alcool, explique Jordan Lebel.

« Au début, ces mouvements pouvaient apparaître comme des mouvements marginaux, et là, on voit qu’ils gagnent en popularité et viennent influencer les ventes de produits traditionnels alcoolisés. » — Une citation de Jordan LeBel, professeur titulaire en marketing alimentaire à l’Université Concordia

Les spiritueux sans alcool peuvent être utilisés pour faire des mocktails, c'est-à-dire des cocktails sans alcool. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Il y a aussi le mouvement NOLO ou NO / LOW ALCOHOL, en anglais, qui veut dire pas ou peu d’alcool dans les boissons. Le consommateur est donc à la recherche d’options. D’ailleurs, on le voit sur les moteurs de recherches Internet : En 2021, toujours du côté américain, les recherches pour des options non alcooliques ont augmenté de 330 %, c’est énorme! , affirme Jordan LeBel.

Un mouvement bien réel, selon M. Sacy, mais on ne peut pas dire qu’il y a moins de gens qui boivent de l’alcool. 85 % des personnes âgées de 15 ans et plus sont des consommateurs d'alcool. Un pourcentage qui n’a pas changé depuis 40 ans! Alors dire que les gens ont arrêté, c’est faux! Les gens boivent différemment, il y a de plus en plus cette tendance à alterner boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées à chaque occasion.

Le prix de ces spiritueux sans alcool est comparable à celui des boissons alcoolisées. Il faut s’attendre à payer entre 20 $ et 45 $ la bouteille, même si les fabricants de spiritueux sans alcool n’ont pas à payer la taxe imposée sur les boissons alcoolisées. Les fabricants expliquent ce prix, selon Jordan LeBel, par notamment leurs méthodes de production, par leurs recherches d'ingrédients plus rares et plus raffinés.

« Il y a tout le coût des produits, mais aussi l’équipement qui nécessite un investissement considérable. » — Une citation de Valérian Roy, cofondateur, Hp Juniper

Valérian Roy et Patrick Cool sont très fiers d'avoir développé et commercialisé le premier gin sans alcool au Québec. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

On peut lire sur les bouteilles « aux saveurs de… », « inspiré par… », et d’autres fois exactement le nom du spiritueux alcoolisé. Certains disent que si ce n'est pas du gin, ça ne devrait pas s'appeler du gin , nous dit Jordan LeBel. Il ajoute que comme pour d’autres catégories d’aliments, il y a des enjeux légaux partout dans le monde. Nous, on a choisi d’écrire aux aromates de gin… , précise Valérian Roy. Selon lui, la législation est en train de s’écrire au fur et à mesure, la catégorie est jeune, dit-il.

Selon Hubert Sacy, les noms, les présentations, les déterminants sont les mêmes, l’esprit de consommation est le même. Alors, si on dit à quelqu’un : "Tu peux boire une vodka sans alcool", la marge entre la vodka sans alcool et la vodka tout court est mince. On ne recommande pas, par exemple, d’offrir à des jeunes de 13 ou 14 ans des produits désalcoolisés.

Il ajoute que les campagnes comme le mois de février sans alcool sont intéressantes pour réduire notre consommation ou prendre conscience de notre consommation, mais qu’il faut chercher à la diminuer de façon régulière.

Les ventes de spiritueux sans alcool représentent 350 millions de dollars aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Le mois en Grande-Bretagne où il se vend le plus d'alcool, c’est le mois de février, constate Hubert Sacy, parce que tous ceux qui se sont arrêtés de boire en janvier se précipitent dans l'alcool au bout du mois. Il est préférable de faire deux ou trois jours d'abstinence par semaine qu'un mois d'abstinence par année.

L'engouement pour ces produits sans alcool est indéniable et les plus friands sont les millénariaux et la génération Z, selon Jordan Lebel. Il ajoute que 78 % des consommateurs de spiritueux sans alcool achètent aussi des produits réguliers alcoolisés.

Les ingrédients semblent donc réunis pour un succès commercial.