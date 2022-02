Le nombre d’écoliers absents en raison de la COVID-19 augmente au Québec

Deux semaines après la rentrée des classes, au moins 47 700 élèves québécois sont actuellement confinés à la maison à cause de la COVID-19, selon des statistiques communiquées mardi par le ministère de l’Éducation (MEQ).

Ces absences, comptabilisées vendredi dernier, représentent 3,48 % de tous les écoliers de la province, une augmentation de 1,2 point de pourcentage en une semaine.

Parmi les 47 702 élèves manquants, un peu moins de la moitié (20 433) ont obtenu un résultat positif après avoir passé un test rapide. Les autres (27 269) sont plutôt isolés parce qu’ils ont été en contact étroit avec un proche infecté.

Mais les élèves absents en raison de la COVID-19 pourraient être plus nombreux que ce que laissent entrevoir les statistiques officielles. Car il n’est pas possible d'exiger des parents qu’ils révèlent pourquoi leur enfant doit rester à la maison.

Certains ne souhaitent pas donner d’explications, alors que d’autres pourraient préférer mentir, de peur, par exemple, que leur enfant ne soit stigmatisé.

Or, le Québec compte actuellement 105 146 élèves absents pour toutes raisons confondues. C’est 7,67 % de tous les écoliers de la province.

Le Québec compte 1 370 369 élèves au primaire, au secondaire, à la formation générale et à la formation pour adultes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans ce contexte, des nuances doivent être apportées dans l’interprétation des statistiques recueillies par le gouvernement, reconnaît-on au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. On se fie sur le bon jugement et la transparence des parents , explique l’attaché de presse Florent Tanlet.

Ce dernier rappelle que les données publiées par le ministère de l'Éducation du Québec MEQ sont à la base destinées à la santé publique pour dégager des tendances. Le gouvernement, dit-il, les rend publiques par transparence.

Des données publiées deux fois par semaine

Bien que des chiffres préliminaires aient été publiés la semaine dernière par le ministre Roberge sur Twitter, c’est la première fois depuis la rentrée hivernale que le ministère de l'Éducation du Québec MEQ rend publiques des statistiques officielles sur l’absentéisme scolaire au Québec.

Ce sont les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés qui colligent et comptabilisent ces informations, a expliqué le ministère dans un courriel transmis à Radio-Canada, mardi.

Ces données seront désormais divulguées de manière bihebdomadaire sur le site web du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) , a-t-il précisé.

Fini, les fermetures de classes

Cette nouvelle façon de partager l’information découle d’un changement d’approche adopté par le gouvernement Legault après les Fêtes.

Celle-ci préconise de ne plus fermer les classes et de basculer en enseignement à distance, sauf lorsque 60 % ou plus des élèves d’une même classe sont en isolement en raison de la COVID-19 deux jours consécutifs.

Selon les nouvelles règles, un élève en contact avec un cas de COVID-19 à l’école est considéré comme un contact à risque faible ou modéré et n’a donc pas à être isolé.

Pour cette raison, les établissements ne sont plus tenus d’informer les parents lorsque des cas positifs surviennent dans une classe.

Des parents ont réagi avec une certaine anxiété lorsque leurs enfants sont retournés à l'école après les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette approche ne fait toutefois pas l’unanimité. Depuis la rentrée en présence du 17 janvier, des parents et des enseignants ont décidé de prendre des moyens pour faire circuler eux-mêmes l’information. Et les chiffres qui circulent dans ces réseaux laissent supposer de hauts taux d'absentéisme.

Le cabinet du ministre Roberge concède que la situation peut être plus précaire dans certaines écoles. Mais l'attaché de presse Florent Tanlet invite à la prudence.

Il est important de regarder la moyenne dans l'ensemble des écoles de la province pour avoir un portrait général de la situation , dit-il. Il y a quand même près de 93 % des élèves présents dans les classes.

Les données dévoilées mardi révèlent par ailleurs que 2362 enseignants – soit 1,74 % de tous les enseignants de la province – sont actuellement absents en raison de la COVID-19. De ce nombre, 1300 enseignent à distance , mentionne le ministère. C’est presque deux fois plus que la semaine dernière (699).