COVID-19 : un décès et 13 hospitalisations supplémentaires en Nouvelle-Écosse

Dans les 24 dernières heures, 13 personnes de plus ont été hospitalisées à cause du virus. Il y a maintenant 95 personnes à l'hôpital et 13 d’entre elles sont aux soins intensifs.

Seulement cinq de ces 95 malades ne sont pas atteints du variant Omicron.

De plus, 250 patients supplémentaires sont atteints du virus dans les hôpitaux, parmi eux :

135 ont contracté le virus durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé ;

115 ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 alors qu'ils étaient à l’hôpital pour une autre raison.

274 nouveaux cas

La Nouvelle-Écosse signale aussi 274 nouveaux cas de COVID-19 et estime qu’il y a 3630 personnes atteintes du virus dans la province.

Une nouvelle éclosion de COVID-19 est signalée à l’hôpital régional Valley de Kentville. Moins de cinq patients de cet établissement ont contracté la COVID-19.

D’autres éclosions sont toujours en cours dans des hôpitaux d’Halifax et de Digby.

En date du 31 janvier, 91,2 % des Néo-Écossais admissibles ont reçu une dose du vaccin et 83,8 % ont reçu une deuxième dose.

Un total de 54,2 % des gens âgés de 18 ans et plus ont reçu une dose de rappel.