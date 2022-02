Les consultations sur le programme scolaire reprennent, mais sans le gouvernement

C’était tellement mieux que les sessions qui avaient été menées par le gouvernement lui-même, mais la barre était extrêmement basse , juge Andrea Willman, qui a participé à la séance sur le programme de langue anglaise et littérature.

La mère de deux enfants et enseignante suppléante à Grande Prairie dit que c’est la première fois qu’elle a réussi à prendre la parole lors d’une telle réunion.

Une formule plus interactive

La dernière ronde de séances de discussions sur l’ébauche du programme scolaire a eu lieu au printemps dernier. Un médiateur lisait des questions soumises par écrit et des fonctionnaires du ministère y répondaient.

Plusieurs parents francophones, entre autres, en étaient ressortis déçus, disant que cela ressemblait davantage à une présentation à sens unique qu’à une discussion.

Les nouvelles séances de consultation, qui se tiennent du 31 janvier au 28 février, commencent par une présentation préenregistrée du ministère de l’Éducation.

Ensuite, les participants sont divisés en groupes de discussion animés par un facilitateur de la firme de relations publiques Argyle.

Le ministère de l’Éducation absent

Pierre Asselin, qui a participé à une douzaine de séances, dont celle de lundi, préfère aussi le nouveau format.

Il regrette cependant qu’aucun représentant du ministère ne soit présent.

Le problème est qu'on se parlait l’un l’autre. Il n’y avait personne en mesure de répondre aux questions, de clarifier des points ou de donner de l’information , remarque-t-il.

Il y avait beaucoup de questions auxquelles nous avions besoin de réponses, de la confusion autour du déploiement ou de certains points spécifiques , pense aussi Dustin Archibald, un autre participant.

Les modérateurs ont expliqué qu’ils n’étaient pas en mesure de répondre aux questions à la place du ministère. Ils ont dirigé les participants aux informations publiées sur le web par le gouvernement au sujet du programme scolaire.

Le ministère de l'Éducation n'a pas expliqué pourquoi il a choisi une telle formule. Une porte-parole a toutefois déclaré par courriel que « Éducation Alberta va soigneusement étudier les commentaires reçus ainsi que toutes les autres formes de rétroactions » pour ajuster le programme scolaire.

Le programme scolaire toujours critiqué

Un peu plus d’une vingtaine de personnes ont participé à la séance sur le programme de langue anglaise et littérature pour le nord de l’Alberta, lundi.

Les modérateurs ont tenté de lancer la discussion en parlant des forces du nouveau programme scolaire, mais les participants en avaient beaucoup plus à dire sur ses faiblesses.

La quantité de matière à apprendre et le nombre d’objectifs d’apprentissage à atteindre, surtout pour la quatrième à la sixième année, ont été décrits comme irréalistes à plusieurs reprises.

L’idée d’introduire Shakespeare et du théâtre grec et romain en cinquième et sixième année a également suscité beaucoup de commentaires.

Une enseignante du secondaire préférerait que les élèves sortent de leur sixième année avec une bonne connaissance de l’anglais de notre époque avant de passer à ces textes plus ardus.

Dans un sondage effectué par les modérateurs à la fin de la rencontre, la majorité des participants ont dit que la matière enseignée n’était généralement pas appropriée au stade développemental des élèves.

Une majorité a aussi jugé que la quantité de matière dans l’ensemble du programme de langue anglaise et littérature était inappropriée.

D’autres séances de consultation sur les diverses matières se tiendront tout au long du mois de février.

Celles sur le programme de français langue première et littérature auront lieu du 15 au 17 février.