39 décès liés à la COVID-19 en janvier au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les deux mois avec le plus de décès rapportés avaient été novembre et décembre 2021, en plein coeur de la 2e vague, avec respectivement 91 et 88 décès. En janvier 2021, il y avait eu 38 décès.

Lors de la première vague, 23 décès étaient survenus en avril 2020. Le bilan total compte 319 décès.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

70 ans et plus

Un peu plus de la moitié des décès en janvier, soit 22, représentent des personnes qui demeuraient à leur domicile, 11 d’entre elles étaient dans des résidences privées pour aînés (RPA), 4 dans des ressources intermédiaires (RI) ou autres ainsi que 2 dans des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

En grande majorité, les personnes décédées de la COVID-19 dans la région au cours du mois de janvier étaient âgées de plus de 70 ans et avaient, au préalable, un état de santé précaire, pour diverses raisons , a indiqué par courriel Amélie Gourde, agente d’information au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS dit ne pas posséder d’information spécifique quant au statut vaccinal de ces personnes. Amélie Gourde a précisé que même si tous ces décès sont rapportés comme étant liés à la COVID-19, la maladie n’est pas toujours la cause principale. Certaines personnes étaient adéquatement vaccinées, mais elles possédaient aussi une comorbidité, a-t-elle ajouté.

Selon les statistiques provinciales publiées par Québec mardi, la COVID-19 était le diagnostic principal pour 49 % des hospitalisations, mais 85 % pour celles aux soins intensifs. Aux soins intensifs, 35 % des patients sont non vaccinés.

Baisse dans les hôpitaux et les RPA

Par ailleurs, la baisse des hospitalisations s’est poursuivie mardi dans la région. Elles avaient atteint un sommet avec 96 hospitalisations le 22 janvier dernier. Selon les données publiées par le ministère de la Santé, 72 personnes étaient hospitalisées en lien avec la COVID-19 lundi.