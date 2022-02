Abus sexuel à Hidden Valley : le Yukon accepte les recommandations d’un rapport

Un rapport indépendant  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur les événements de l’École Hidden Valley a été publié lundi soir et présenté aux parents. L’examen d’Amanda Rogers, avocate basée à Vancouver, met en lumière plusieurs failles du ministère de l’Éducation et du gouvernement dans la gestion de cette affaire, notamment son retard à communiquer avec les parents d’élèves.

Fin 2019, le ministère de l’Éducation a appris qu’un aide-enseignant de l’école élémentaire Hidden Valley avait été accusé d’avoir eu des gestes inappropriés envers un élève. Si l’accusé avait été rapidement écarté de son poste, ce n’est qu’un an et demi après, à la sortie d’articles de CBC et de Radio-Canada et après un premier verdict de culpabilité que les parents et le public avaient été informés de la situation.

L'École élémentaire Hidden Valley de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Jackie Hong

Le rapport de Mme Rogers met la faute sur un manque de coordination et de circulation de l'information entre les ministères ainsi que sur l'absence d'une politique interne pour la gestion de tels incidents.

« Les personnes, particulièrement celles sur le terrain, les administrateurs des écoles et ceux chargés d’apporter des réponses n’avaient pas d’orientation claire, il n’y avait pas de règles qui précisaient ce qui devait être fait. » — Une citation de Amanda Rogers, avocate, auteure du rapport

Le rapport souligne toutefois que l’échec du gouvernement à communiquer avec les familles ne découlait pas d’une tentative de dissimulation de l’information.

Sept recommandations acceptées immédiatement

Le gouvernement explique accepter les sept recommandations formulées par Mme Rogers et qui tournent pour la plupart autour de la formation, la mise en place de politiques visant à déterminer le rôle de chacun si pareille situation venait à se reproduire et la collaboration entre les différents ministères.

Sandy Silver assure que son gouvernement a immédiatement commencé à mettre en œuvre ces recommandations.

J'ai demandé à Steven Mills [NDLR : le sous-ministre du bureau du Conseil exécutif, le fonctionnaire le plus haut placé] de développer un plan d'action de mise en œuvre et de le présenter au Cabinet le 18 février.

Steven Mills devra aussi mettre en place un comité de sous-ministres pour assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport d’Amanda Rogers.

La ministre de l'Éducation, Jeanie McLean, a présenté le rapport aux parents d'élèves de l'École Hidden Valley, lundi. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Le premier ministre ajoute que Jeanie McLean, la ministre de l’Éducation, a invité les parents de l’école Hidden Valley à former un comité consultatif parental afin de lui fournir des conseils qui aideront le gouvernement à intégrer les changements et améliorer le soutien disponible pour les familles.

« En tant que gouvernement, nous devons prendre des mesures pour mieux informer et soutenir les parents, et c'est sur ce point que nous allons concentrer notre attention. » — Une citation de Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Pas de coupable individuel

Après la présentation des excuses de Jeanie McLean et de la ministre de l'Éducation et de la Justice à l’époque des faits, Tracy-Anne McPhee, le premier ministre a lui demandé pardon. Sandy Silver refuse cependant toujours de pointer du doigt un responsable dans la gestion du dossier Hidden Valley.

Pour appuyer sa position, Sandy Silver, cite le rapport d’Amanda Rogers.

À mon avis, il n'y a pas une seule personne à tenir pour responsable de l'échec du gouvernement à communiquer avec les parents plus tôt , écrit l’avocate dans la conclusion de son document de 30 pages, tout en reconnaissant que la réponse du gouvernement était inadéquate et la colère des parents justifiée .

L'auteure du rapport indépendant sur la gestion de l'incident à l'École Hidden Valley, l'avocate Amanda Rogers, est apparue par visioconférence de Vancouver pour présenter ses conclusions. Photo : gouvernement du Yukon

Elle dit également avoir bon espoir que les dirigeants du Yukon souhaitent s’attaquer aux problèmes qu’elle a mis en évidence dans son rapport.

Amanda Rogers a également tenu à souligner que toutes les personnes avec lesquelles elle s'est entretenue dans le cadre de son examen, y compris des employés actuels et anciens de différents niveaux, ont été franches et honnêtes, et que personne n'est satisfait de la façon dont la situation s'est déroulée.

Les recommandations d’Amanda Rogers: Mettre en oeuvre une politique de coopération interministérielle pour les évènements significatifs et de la formation appropriée;

et de la formation appropriée; Mettre en oeuvre une politique du ministère de l'Éducation pour faire face aux incidents scolaires, y compris les allégations criminelles contre des employés;

Fournir une meilleure formation pour les surintendants et directeurs d’écoles et améliorer l’intégration des employés du ministère de l’Éducation;

S’assurer que les bases de données informatisées de toutes les écoles du Yukon permettent d'identifier facilement les familles des élèves, anciens et actuels, ainsi que des informations sur les affectations des aides-enseignants;

S'assurer que les directeurs et surintendants scolaires, les enseignants et le personnel reçoivent annuellement une formation sur leur devoir de signaler et de documenter des soupçons d'abus;

Élaborer et mettre en œuvre une politique de partage d'information avec la GRC pour les allégations sérieuses de conduite criminelle;

Mettre en œuvre l’intégralité des recommandations pour les élèves aux besoins particuliers formulés dans le rapport de la vérificatrice générale du Canada à l'Assemblée législative du Yukon et dans le rapport de la Dre Nikki Yee.

Le gouvernement attend désormais la remise de trois autres rapports rédigés par la Gendarmerie royale du Canada, la défenseure à l’enfance et à la jeunesse du Yukon et l’ombudsman du Yukon.

Après un premier procès, William Auclair-Bellemare, l’aide-enseignant impliqué dans l’affaire Hidden Valley fait actuellement face à sept chefs d’accusation au criminel. Ceux-ci, qu’il nie, n’ont pas été prouvés en cour à ce jour.