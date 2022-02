Absence de main-d’œuvre : Kombucha du Mont-Ferréol en vente

Dans une publication Facebook, l’entreprise dit avoir eu de nombreuses embûches dans les deux dernières années, qu’elles soient en lien avec la pénurie de main-d’oeuvre, l’augmentation des prix, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ou les défis de l'industrie alimentaire.

Les défis particuliers de la région

Tout comme les grandes villes, les régions sont aussi frappées de plein fouet par les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Et le fondateur de l’entreprise Léandre Saindon l’a pleinement réalisé. En entrevue à l’émission Première Heure, il parle d’ailleurs plutôt d’absence de main-d'œuvre, et non de pénurie. Étant situé à Saint-Ferréol-les-Neiges, le bassin de population n'est pas celui de Québec , témoigne-t-il.

Il ajoute que les salaires offerts pour les postes à combler étaient plus élevés que le salaire minimum, et n’ont donc probablement pas contribué à leurs difficultés.

Depuis l’annonce de la fermeture, le fondateur affirme recevoir de nombreux messages de soutien, qui proviennent de clients, de partenaires d'affaires et d’autres entrepreneurs. Ils me disent : "triste nouvelle, mais on te comprend, bonne chance pour la suite" .

Une entreprise toujours viable

Léandre Saindon croit toujours en son modèle d'affaires. Depuis ses tout débuts il y a plus de quatre ans, l’entreprise a toujours été rentable. On est le seul kombucha certifié aliment du Québec grâce à l’innovation d’utiliser les feuilles d’argousier , souligne-t-il.

Même s’il cessera sous peu la production aux installations de Saint-Ferréol-les-Neiges, Léandre Saindon espère qu’un autre entrepreneur reprendra la marque de commerce. L’entreprise Kombucha du Mont-Ferréol est donc à vendre.

« Avis aux intéressés, on a un produit d'exception qui peut être fait certainement dans un quartier industriel à Québec. J’aimerais vraiment que ça se poursuive. » — Une citation de Léandre Saindon, président et fondateur, Kombucha du Mont-Ferréol

D’ici là, l’entrepreneur prévoit une rupture de stock assez rapide.

À l'avenir, il compte poursuivre la culture d’argousier, une activité qui le passionne toujours. Il est d’ailleurs prêt à continuer d’approvisionner la personne qui reprendra les rênes de l’entreprise.

Avec des informations d'Alexandre Duval