Les fromages coûteront plus cher au Québec

On assiste vraisemblablement à la plus importante hausse annoncée en plus de 50 ans , rapporte le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie. Si les transformateurs doivent payer leur lait plus cher, ils augmenteront forcément le prix de leurs produits transformés.

Ça ne se passera peut-être pas aujourd’hui, mais dans les prochaines semaines, on s'attend à des hausses assez importantes , explique Sylvain Charlebois. Si le lait coûte plus cher en magasin dès aujourd’hui, celui du fromage augmentera graduellement.

Impossible pour le moment de dire exactement quel sera le nouveau prix du fromage, mais le directeur général de la Fromagerie Boivin, Luc Boivin, estime qu’il sera probablement revu à la hausse de 10 %.

Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il rappelle que l’année n’a pas été de tout repos pour les producteurs. Il y a aussi eu une inflation assez importante des autres frais au niveau des ingrédients, des produits de lavage, de l’énergie, l’emballage, le transport.

Son homologue de la Laiterie Charlevoix, Bruno Labbé, souligne que le lait compte pour 50 % du coût de production du fromage.

On fait tous les efforts qu’on peut faire pour optimiser nos opérations, réduire nos coûts d’opération au maximum, être plus efficace, avoir un meilleur rendement, éliminer les éléments les plus coûteux de nos opérations, essayer d’automatiser certaines tâches pour limiter les coûts. C’est clair qu’il y aura un impact sur les prix , dit-il.

Des conséquences sur l’industrie

Le chercheur Sylvain Charlebois croit que cette augmentation pourrait avoir des conséquences fatales pour certaines entreprises. On pourrait voir une demande diminuer ce qui pourrait mener à la disparition d'autres fermes laitières au Québec. Il faut aussi s’attendre à voir certains fromages disparaître des tablettes.

M. Charlebois ajoute que certains transformateurs pourraient être tentés de commettre des illégalités pour réduire leurs coûts de production en important de la protéine laitière des États-Unis.

De son côté, le directeur de la Fromagerie Boivin est d’avis que cette hausse est essentielle pour la survie de nos entreprises parce que cette année on y a goûté .

Sylvain Charlebois souligne que la hausse du prix du lait fera aussi augmenter la facture pour le yaourt et le beurre. Il estime que les ménages québécois moyens dépenseront désormais entre 10 % et 15 % de leur budget alimentaire pour se procurer des produits laitiers.