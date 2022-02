Le futur doyen veut mieux faire connaître le Campus Saint-Jean grâce à des partenariats

Le futur doyen affirme ne pas encore avoir discuté avec le doyen actuel, Pierre-Yves Mocquais. Il dit vouloir bâtir sur son travail, mais en ajoutant mon grain de sel .

Son grain de sel sera son expérience. Jason Carey veut s’inspirer du modèle de la Faculté de Génie de l’Université de l’Alberta qui excelle dans l’apprentissage en milieu de travail. Pour en arriver là, il aimerait développer les partenariats au Campus Saint-Jean.

« Il y a beaucoup de valeur pour les étudiants à pouvoir travailler avec un employeur. Je sais qu’il y a certains programmes au Campus qui le font, mais j’aimerais le voir à l’étendue parce que je crois que ça démontre la valeur de l’étudiant et du finissant aux employeurs qui seront nos porte-parole pour démontrer la valeur du Campus. » — Une citation de Jason Carey, futur doyen du Campus Saint-Jean

Celui qui occupe le poste de vice-doyen à la Faculté de Génie depuis un an et demi précise que ces partenariats envisagés n’auront pas spécialement pour vocation d’amener du financement direct au Campus.

Jason Carey préfère insister sur sa volonté de bâtir une bonne réputation au Campus Saint-Jean. « Je crois qu’en créant une réputation d’un campus qui sert toutes ces communautés diverses, on démontre son rôle à une échelle nationale et internationale qui va convaincre les gouvernements qu’il y a une valeur au Campus Saint-Jean. Au niveau culturel et historique, mais aussi au niveau de l’économie albertaine et globale.

Prêt pour les défis

Au lendemain de l’annonce de sa nomination comme futur doyen du Campus Saint-Jean, Jason Carey sait que de nombreux défis l’attendent. Parmi eux, celui des finances du Campus Saint-Jean, un sujet qui fait l’objet d’une poursuite judiciaire de l’Association canadienne-française de l’Alberta (AFCA) à l’encontre du gouvernement provincial et de l’Université de l’Alberta.

Toutes les institutions postsecondaires font face à ce défi [de financements] en plus d’être dans une situation minoritaire. Alors c’est des choses qu’on doit penser en parlant avec la communauté et tous nos alliés comme l’Association canadienne-française de l'Alberta ACFA , l’industrie, les employeurs et tous les membres du Campus. On peut venir à bout de tous ces défis en travaillant ensemble.