Une ancienne caserne de pompiers accueillera des sans-abri pour l’hiver à Moncton

L’installation devait initialement voir le jour à la Maison Nazareth, mais les éclosions de COVID-19 depuis les Fêtes ont nui à sa capacité d’utiliser une partie du refuge pour un centre de réchauffement , informe Denis Savoie, directeur général du Développement social à Moncton.

« La pandémie fait en sorte qu’on a certains lits qui sont libres, mais pas nécessairement accessibles. » — Une citation de Denis Savoie, directeur général du Développement social à Moncton

C’est pourquoi, jusqu’à la fin du mois de mars, ce sera dans l’ancienne caserne que les individus en situation d’itinérance pourront trouver refuge. Tous les jours de la semaine entre 17 h et 9 h 30, un maximum de 60 personnes – en plus des bénévoles et du personnel sur place – peuvent s'y présenter.

Depuis lundi, le programme Rebrancher, du YMCA, est chargé de coordonner les activités, avec l’appui du Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton.

Trevor Goodwin est directeur principal du programme Rebrancher du YMCA de Moncton. Photo : Radio-Canada

On a constaté que plusieurs personnes dehors n’étaient pas en mesure d’avoir accès à des refuges pour plusieurs raisons, que ce soit à cause de la capacité d’accueil ou d’une interdiction d’entrée , explique Trevor Goodwin, directeur principal du programme.

Bien qu’il n’y ait pas de lits, des chaises et des tapis au sol sont mis à la disposition des itinérants pour qu’ils se sentent en sécurité. À l’heure actuelle, il s'agit d’une alternative à court terme, mais Trevor Goodwin convient qu’une solution à long terme devra être envisagée.

Il faudra des installations permanentes pour que les personnes puissent s’échapper des chaleurs extrêmes, mais aussi des plans pour que la situation ne se répète pas l’hiver prochain

L’itinérance, l’enjeu de tous

L’enjeu de l’itinérance est une responsabilité partagée , pense Denis Savoie. Tous les partenaires doivent travailler main dans la main pour trouver des solutions pérennes, dont la Ville de Moncton, le YMCA et le Comité directeur des sans-abri de Grand Moncton, énumère-t-il.

Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la Ville de Moncton, croit quant à elle que la responsabilité de la municipalité dans le dossier de l’itinérance est très limitée . C’est surtout des responsabilités provinciale et fédérale , précise-t-elle.

En revanche, elle souligne que pour la première fois , il y a une contribution de tous les joueurs [...] et on rame dans la même direction .

À la fin novembre, un groupe de travail sur l’itinérance et la sécurité au centre-ville – qui regroupe les partenaires communautaires, municipaux, provinciaux et fédéraux – a présenté un rapport incluant 27 initiatives, dont certaines sont déjà complétées, informe Isabelle LeBlanc.

Ces initiatives se penchent notamment sur le logement pour les personnes en situation d'itinérance ainsi que les interventions en toxicomanie.

Avec des informations de Sarah Déry