La réouverture des spas et gyms accueillie avec soulagement et prudence en Outaouais

Enfin, nous avons une date pour rouvrir nos centres , s'exclame Marianne Trotier, gestionnaire du développement organisationnel au Groupe Nordik.

Elle a finalement l'impression que le gouvernement a compris que les spa et les gyms sont là pour aider les gens. Le premier ministre Legault a déclaré, mardi, en conférence de presse qu'il est bien conscient du niveau de stress qui augmente au sein de la population.

Marianne Trotier croit qu’en acceptant de rouvrir les centres de bien être, le gouvernement reconnaît que nous faisons partie de la solution .

« Nous on est là pour le bien être psychologique et physique des [ …] gens qui viennent nous visiter. Alors pourquoi ne pas faire partie de la solution au lieu de tout simplement nous fermer en pensant que nous pouvons être un vecteur dans cette pandémie. »

La gestionnaire aurait préféré accueillir des clients dès la semaine prochaine, afin de profiter de la période de la Saint-Valentin. Toutefois de savoir qu’on peut rouvrir à 50 % de notre capacité, on est heureux de cette nouvelle.

La reprise des activités du spa vient avec des défis, note Marianne Trotier. Elle explique qu’il faut maintenant réactiver la ligne de transport et les fournisseurs, pour rouvrir les restaurants. Il faudra peut-être ajuster les menus.

Elle ajoute que l’entreprise doit aussi trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Nous sommes toujours à la recherche d’employés et ce, depuis plusieurs mois , souligne-t-elle. Il faut dire que le secteur du bien-être a été durement éprouvé par le coronavirus, avec de nombreuses fermetures.

Le propriétaire de Koena Spa de Gatineau, Dominique Morin, applaudit la décision de rouvrir les spas et les centres de conditionnement physique.

L’homme d’affaires a lancé son entreprise à Gatineau, en pleine pandémie. Il en est à sa troisième réouverture. Il espère que cette fois-ci ce sera la bonne. J’ose espérer que le message est passé [auprès du gouvernement] et qu’il a été entendu , dit-il.

Dominique Morin reconnaît qu’une inquiétude persiste chez les gens d'affaires. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous? C’est toujours la question , poursuit-il. On entend la possibilité d’un nouveau variant [...] On se croise les doigts.

Élaine Dupras, directrice générale de la Sporthèque, à Gatineau, est à la fois soulagée et prudente. Elle souhaite un retour à la normale dès que possible.

« Après deux ans de pandémie et 14 mois où on a été fermé, on espère sincèrement qu’on va pouvoir reprendre les rênes de notre entreprise et gagner notre vie finalement. »