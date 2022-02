Jouer aux jeux vidéo entraînerait des symptômes liés au TDAH chez les ados

L’étude  (Nouvelle fenêtre) , publiée à la fin de janvier dans la revue scientifique Journal of Attention Disorders, a été menée auprès de 1467 jeunes de 12 et 13 ans au Canada entre 2010 et 2011. Ces personnes devaient déclarer les heures hebdomadaires jouées ainsi que les symptômes ressentis associés au TDAH (distraction, difficultés de concentration, impulsivité, etc.).

« La pratique des jeux vidéo par les jeunes est un facteur de risque pour le développement de symptômes du TDAH au début de l'adolescence. » — Une citation de Extrait de l’article scientifique

Selon les résultats obtenus, les jeunes qui ont passé plus de temps à jouer aux jeux vidéo ont aussi développé davantage de symptômes liés au TDAH l'année suivante. À l’inverse, l’étude n’a pas pu établir que la présence de ces symptômes à 12 ans augmentait la consommation de jeux vidéo des jeunes à 13 ans.

Nos résultats suggèrent que les jeux vidéo peuvent représenter un facteur de risque modifiable et évitable pour la santé mentale et l'impulsivité, ce qui représente un fardeau important pour les jeunes , est-il précisé dans l’article.

L’étude n’a pas tenu compte d’un genre de jeu vidéo en particulier.

Les données ont été récoltées et analysées par une équipe de recherche composée notamment de Véronique Bohbot, de l’Université McGill, de Caroline Fitzpatrick, de l’Université de Sherbrooke, ainsi que de Gregory West et de Elroy Boers, de l’Université de Montréal.