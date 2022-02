Prix du lait: une hausse nécessaire, selon des producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue

L’ajustement record des prix de 8,4 % leur permettra de mieux faire face à la hausse importante des coûts de production de la dernière année. Les Producteurs de lait du Québec parlent d’une hausse des coûts de 13 % en 2021.

Pour l’année qu’on vient d’écouler, on a connu une augmentation très substantielle de nos coûts. Juste à penser surtout aux intrants, comme les céréales, le maïs et ces choses-là, ça a explosé. Les engrais, ça a explosé aussi, ça n’a aucun sens. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, les engrais qu’on utilisait l’année passée étaient autour de 400 ou 500 $ la tonne. Ils sont autour de 1000 à 1300 $ aujourd’hui. S’il n’y avait pas eu d’augmentation, je ne sais pas comment on aurait fait. On aurait manqué d’argent quelque part, c’est bien sûr , fait valoir Gabriel Rancourt, président des Producteurs de lait de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le président des producteurs de lait d'Abitibi-Témsicamingue, Gabriel Rancourt Photo : Radio-Canada / Piel Coté

En revanche, les producteurs de lait sont conscients que cette hausse aura aussi un impact sur les consommateurs, avec des augmentations de 4 à 6 % des prix du lait à la consommation.

On est heureux d’avoir une augmentation, mais ça ne nous réjouit pas tant que ça. Nous autres, on n’aurait pas pu passer à côté, mais d’un autre côté, nos consommateurs, on est bien conscients qu’ils vont subir une augmentation et que ça ne fait plaisir à personne. On comprend bien ça. Mais on n’avait vraiment pas le choix. On est pris tout le temps entre l’arbre et l’écorce. Là, il va y avoir une augmentation du prix du lait, mais on espère et on souhaite que la consommation ne diminue pas. Si on ne vend pas de lait ou qu'on en vend moins, on est perdant de ce côté , souligne Gabriel Rancourt.

En février 2021, le prix payé aux producteurs de lait canadiens avait augmenté de 2%.