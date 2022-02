Le programme PaRx, qui recommande que les spécialistes de la santé prescrivent des bains de forêt à leurs patients, a été lancé en 2020 par la Fondation des parcs de la Colombie-Britannique.

Depuis, il s'étend à l'Ontario, à la Saskatchewan et au Manitoba.

Les professionnels de la santé recommandent deux heures dans la nature par semaine. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Grâce à la collaboration de Parcs Canada, les médecins inscrits au programme pourront prescrire à leurs patients une visite dans l’un des parcs et sites historiques du pays.

Il sera possible [pour les détenteurs d'une prescription] de visiter le parc Pacific Rim en Colombie-Britannique ou encore Banff et Jasper gratuitement , explique le directeur général de la Fondation BC Parks, Andrew Day.

Les professionnels de la santé recommandent au moins deux heures dans la nature par semaine en sessions d'un minimum de 20 à 30 m, soit le temps nécessaire pour que l'hormone du stress, le cortisol, commence à chuter et moment où les personnes rapportent se sentir plus calmes, heureuses et connectées à leur communauté.

Si cela ne peut pas remplacer un traitement avec un professionnel et des médicaments lorsque nécessaire, les promenades dans la nature sont un traitement alternatif et complémentaire très positif, affirme Frédérick Grouzet, professeur de psychologie à l'Université de Victoria

Le parc Deer Lake à Burnaby, en banlieue de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Les bienfaits sont significatifs. On l'observe au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Ça donne un peu plus d'énergie mentale. Ça crée aussi des émotions plus positives, précise le professeur Grouzet.

« Les promenades dans la nature] aident aussi à être un peu plus résilient quand on a des difficultés dans la vie, parce qu'il y a un pouvoir de restauration mentale que l'on trouve dans la nature. » — Une citation de Frédérick Grouzet, psychologue, Université de Victoria

En plus des avantages pour la santé mentale, les bains de forêts ont également un impact positif sur la santé physique, souligne Frédéric Grouzet.

À partir du moment où l'on est dans la nature, on a accès à une qualité d'air qui est meilleure et la plupart du temps, lorsqu'on est dans la nature, on a une activité physique et donc l'activité physique en soi a un impact sur notre santé physique.

Seules ombres au tableau : les promenades en nature doivent être prescrites et encadrées par un professionnel, ajoute le professeur Frédérick Grouzet, car pour certaines personnes qui ont eu de mauvaises expériences ou qui craignent les animaux sauvages et les endroits isolés, une sortie en nature pourrait ne pas être une expérience aussi zen que désiré.

Les personnes qui souffrent de dépression ou d’anxiété sont invitées à en parler à leur médecin de famille qui pourra décider de prescrire des sessions dans la nature.