À quand les bacs bruns dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent?

La mise en place de la collecte de matières putrescibles dans les différents établissements du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent devra vraisemblablement attendre après la pandémie de la COVID-19.

À la question d'un résident lors de la dernière séance du conseil, le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille avait déclaré qu'il souhaitait que les installations de santé utilisent le bac brun le plus rapidement possible. Du même souffle, il avouait que des démarches étaient entamées pour sensibiliser les dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS à utiliser le bac brun .

Le président de la Société d'économie mixte en énergie renouvelable (SÉMER), Michel Lagacé, dit comprendre que l'ensemble des énergies du personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS est actuellement tourné vers la pandémie. Par ailleurs, il rappelle que d'ici 2025, les institutions devront avoir mis en place un plan de développement durable.

« Il va falloir passer rapidement d'un mode d'échange à un mode d'action. » — Une citation de Michel Lagacé, président de la SÉMER

La biométhanisation permet de produire du biogaz à partir des matières organiques. Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Pour Michel Lagacé, la collecte de matières putrescibles dans les institutions de santé pourrait permettre d'augmenter sensiblement le tonnage qui est envoyé à l'usine de biométhanisation. Il rappelle que 40 % des matières se retrouvant dans les sacs de poubelle pourraient servir à faire du biogaz.

De son côté, le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel confirme qu'une personne a été embauchée en janvier pour uniformiser les différentes façons de faire des établissements de la région en matière de développement durable.

Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada

« Le détournement des matières putrescibles du dépotoir fera partie des priorités de son mandat de 3 ans. » — Une citation de Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Pour le moment, pandémie oblige, cette personne a été réaffectée à d'autres tâches.