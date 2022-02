La GRC intervient pour déloger des manifestants au poste frontalier de Coutts

Dans une déclaration publiée mardi en début d’après-midi, la Gendarmerie royale du Canada GRC dit que le rassemblement à Coutts est illégal et n'est pas un rassemblement pacifique.

Ce qui aurait pu commencer comme un rassemblement pacifique s'est rapidement transformé en un blocus illégal.

Depuis ce matin, la Gendarmerie royale du Canada GRC de l'Alberta prend d'autres mesures, car ce blocus continue d'empêcher les organismes d'urgence de fournir des services complets aux résidents de la région. Il a également un impact négatif sur la circulation des biens et des services, et entrave la liberté de mouvement du public.

La police fédérale précise dans le communiqué qu’une autoroute est considérée comme une infrastructure essentielle et qu’il est illégal d'obstruer, d'interrompre ou d'interférer volontairement avec la construction, l'entretien, l'utilisation ou le fonctionnement de toute infrastructure essentielle d'une manière qui rend l'infrastructure essentielle dangereuse, inutile, inopérante ou inefficace en vertu d’une loi provinciale.

Plus tôt mardi matin, la Gendarmerie royale du Canada GRC disait avoir déployé des ressources supplémentaires au poste frontalier de Coutts au cas où des arrestations soient nécessaires pour mettre fin à une manifestation qui dure depuis samedi.

Le caporal Curtis Peters de la Gendarmerie royale du Canada GRC avait déclaré que des ressources supplémentaires, dont des remorqueuses, avaient été déployées si la police devait intervenir, mais que la sécurité des agents et du public demeurait la priorité absolue.

Nous avons apporté des ressources supplémentaires de partout en Alberta au cas où il faudrait procéder à des arrestations et remorquer des véhicules , a ajouté le caporal de la Gendarmerie royale du Canada GRC Curtis Peters qui disait qu’un compromis serait préférable.

« Les manifestants voulaient être entendus et ils ont dit ce qu’ils avaient à dire. Je pense qu’il est temps pour eux de passer à autre chose. » — Une citation de Caporal Curtis Peters, GRC

Jusqu’à maintenant, nous n'avons eu aucune violence et nous voudrions que cela reste comme cela , ajoute-t-il.

Même si le poste frontalier de Coutts est en principe ouvert, l’accès est complètement bloqué par des camions et des tracteurs depuis samedi après-midi. Les manifestants dénoncent les restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire pour les camionneurs et veulent également souligner leur soutien aux camionneurs qui ont déferlé sur Ottawa pendant la fin de semaine.

Lundi, la Gendarmerie royale du Canada GRC a réussi à libérer 40 ou 50 véhicules de personnes qui ne faisaient pas partie de la manifestation et qui ont finalement pu retourner chez elles. Plusieurs camionneurs coincés ont dit qu’ils n’avaient pas de nourriture, accès à leurs médicaments ou les moyens de prendre une douche.

C'était l'un des objectifs objectifs d'hier, les faire libérer , a déclaré le caporal Curtis Peters.

Jason Kenney réclame la fin du blocage

Le blocage se trouve le long de l’autoroute 4, près du village de Coutts. Ce poste frontalier est un point d'entrée important pour une grande variété de marchandises, des denrées alimentaires et de matériel agricole. Plus de 150 chargements de bœuf canadien sont notamment coincés à la frontière, ce qui inquiète le Conseil des viandes du Canada.

Le premier ministre Jason Kenney demande la fin du blocage depuis dimanche. L’Alberta a une loi qui interdit les manifestations aux infrastructures essentielles comme les routes, mais la province dit que c’est aux forces policières d’intervenir.

Les décisions opérationnelles d'application de la loi relèvent des services de police et l'application de la loi au poste-frontière lui-même est en partie une responsabilité fédérale , a indiqué la ministre de la Justice par intérim, Sonya Savage, sur Twitter.

Avec les informations de Hannah Kost