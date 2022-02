Janvier 2022 au 4e rang des mois de janvier les plus froids à Québec

Le début de l’année 2022 nous aura fait frissonner à Québec puisque 7 records de bas minimums ont été enregistrés durant tout le mois, en plus des avertissements de froid extrême publiés par Environnement Canada. Le temps sec était aussi à l’honneur ce qui a contribué à accentuer le déficit de neige sur la région.

Un froid mordant

La température moyenne maximale a été de -10,0°C, soit 2,1°C sous la normale. À retenir que ce sont surtout les nuits qui ont été particulièrement froides avec une température moyenne minimale de -23,9°C, soit 6,2°C sous la normale.

Le brouillard d'évaporation se manifeste à la surface du fleuve par temps de grand froid lorsque l'air rentre en contact avec l'eau plus chaude du fleuve. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Un premier record de bas minimum a été enregistré le 11 janvier. Une poussée d’air arctique sur la province a fait en sorte que six records de bas minimums qui ont été enregistrés durant la période du 21 au 28 janvier dans la région de Québec. D’ailleurs, Hydro-Québec a confirmé les 21 et 27 janvier des records de consommation d’électricité également en lien avec ce froid extrême.

Liste des records de bas minimums en janvier 2022 selon Environnement Canada. Photo : Radio-Canada

Janvier 2022 se classe donc au 4e rang des janviers les plus froids à Québec derrière 2004, 1982 et 1994 qui arrive en tête de liste , précise André Cantin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Palmarès des mois de janvier les plus froids à Québec selon Environnement Canada Photo : Radio-Canada

Au final, on a observé 8 jours avec des minimums égaux ou inférieurs à -30°C alors que la normale pour un mois de janvier est de 1,2 jour et pour tout un hiver entier est de 1,7 jour , ajoute M. Cantin.

Un déficit de neige observé

La station météorologique Jean-Lesage a reçu 71 cm de neige, ce qui est tout à fait normal pour un mois de janvier. À la fin du mois, il restait 41 cm de neige au sol alors que la normale est de 53 cm. Aucune goutte de pluie n’a été reçue en janvier alors qu’habituellement 22,7 mm sont enregistrés.

Un matin froid à Québec, le 22 janvier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Québec a connu donc un déficit de précipitations totales de près de 50 %, car malgré les 71 cm de neige reçue, cette neige était très sèche et n’équivalait qu’à 42,1 mm en eau alors que la normale des précipitations (neige et pluie) est de 86,6 mm , précise M. Cantin.

Aperçu de février

Février débute avec un adoucissement des températures les 2 et 3 février avec de la neige de mercredi à vendredi pour un total de 10 à 15 cm à Québec.